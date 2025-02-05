大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世

▲蘇一峰曾在臉書PO出患者「大白肺」X光片。（圖／取自蘇一峰臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

胸腔內科醫師蘇一峰昨（4）日曾在臉書表示，流感病毒造成重症大白肺，病毒會先破壞肺部抵抗力，接著細菌黴菌進到肺部導致續發性感染。今日他則發文「大S死於肺炎重症大白肺」，解釋大白肺是什麼，就是嚴重肺炎導致呼吸困難，「病人被自己的痰液活活淹死！」

蘇一峰4日在臉書表示，流感病毒造成重症大白肺，病毒會先破壞肺部抵抗力，接著細菌黴菌進到肺部導致續發性感染，過去許多研究都指出，病毒感染後會增加細菌黴菌肺炎。他指出，4日公布的流感死亡病人，一開始是流感，續發性的黴菌感染就是主要的死因，就像是「小偷先撬開門，壞人跟著進來」。

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他今日則發文「大S死於肺炎重症大白肺」，文中解釋大白肺，「大白肺是口語名稱，其實就是嚴重肺炎導致呼吸困難，當嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水」，若肺泡在痰水裡，空氣就無法進入交換氣體了，「大白肺其實也就是『病人被自己的痰液活活淹死』。」

蘇一峰表示，病人此時雖然用力呼吸，但是肺部失去交換氣體的能力，血氧仍然一直下降，「血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天幾小時內，心跳呼吸就停止而死亡！」

另外，他看到最近在吵肺炎和敗血症，「其實這是大白肺疾病的一體兩面」，肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」，而敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」，兩種病症經常同時存在，因為彼此不是互斥的疾病，譬如大S就是流感肺炎引起敗血症。最後他感嘆，肺炎有時候很嚴重、來勢洶洶，「常一不小心就過世了。」