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狼師案第一時間未調查、主管人員不清楚規範　監委批北市府荒腔走板

▲▼監察院針對北市幼兒園性侵案糾正台北市府舉行記者會 紀惠容 葉大華 田秋堇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院針對北市幼兒園性侵案糾正台北市府舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，2年間染指多位幼童，北市相關行政程序疏失引發輿論炸鍋。監院今（5日）公布調查結果，調查發現，北市府未依法落實行政調查及追蹤列管，造成七大斷點，未第一時間調查、未依法提出報告、未依法停職、主管人員完全不清楚相處規定等，衍生更多受害幼童。監委也要求北市府議處教育局、社會局主管人員，並對園長是否涉及違法包庇重啟調查。另市府內規須召開應變會議，但相關規定只有前教育局長曾燦金知情，兩個現任副局長都說不知道，基層人員如何知道？若有好好照規定走，怎麼會導致這麼多幼兒受害？

培諾米達幼兒園111年7月至112年7月間發生園長之子毛畯珅涉嫌在其母經營之托嬰中心、幼兒園及公共場所對多位幼童性侵、猥褻，並使用手機從旁拍攝，或偷拍性影像，目前已查知受害幼童計有45名，惡性重大，目前尚於台灣台北地方法院審理中。事發時，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，北市府初步調查結果更遠低於檢調所查出件數。北市府行政疏失引起輿論撻伐，現任台北市長蔣萬安為此鞠躬道歉，前台北市長柯文哲也承認有檢討之處，並由北市府主動移送監院調查。

調查報告也公布北市府行政疏失釀七大斷點：第一、未入園稽查訪視，並於第一時間擴大清查。第二、未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行觀看及摸索處理。第三、未依法落實行政調查提出調查報告。第四、未對行為人予以暫時停職處分或調整其職務等維護幼童權益之相關措施，以致再度發生機構內性侵害事件。

第五、主管人員未掌握相關處理機制，監督不周。第六、家防中心未於篩派階段『第一時間』將嫌疑人相關資訊知會教育局，即便到了第二次通報，北市教育局也晚了近兩個禮拜才啟動行政調查。甚至一直到隔年2月底才完成調查報告。第七、家防中心評估成立妨害性自主，社會局未主動聯繫教育局與家防中心積極追蹤後續處理情形，致使111年7月通報案件並無列管追蹤。

對於案情，監委田秋堇表示，必須公開感謝這些家長，沒有默默轉學而是勇敢舉發，監察院邀請這些媽媽到監察院當面陳述，第一位陳述的家長經過這麼長時間還是講到哭，即便如此難過，依舊鍥而不捨陪伴孩子，為其他孩子舉發這件事情，希望相關單位就幼兒園負責人是否匿報涉相關刑責進行調查。

田秋堇指出，當檢察官已經進入幼兒園搜索、毛姓教保員也被收押了，園長過8天才校安通報，而北市府只認為他延遲通報？園長第一次接到檢舉更是去年12月，也就是延遲了整整半年，必須徹查是否有刑責，監察院就是就行政責任要求，北市府自己定的規則自己要遵守。

監委葉大華表示，當時蔣萬安出面道歉，這個案子不是只有蔣市府問題，柯市府對此案也有斷點，都是非常嚴重問題，調查報告釐清兩任市府責任，希望後續不要再發生類似問題。北市府第一時間沒有行政調查，兩個局處也沒有協調，要求北市府議處教育局、社會局主管人員，去年第一批懲處名單只有到承辦人員，還有副局長自請處分。

葉大華指出，北市府並沒有完整究責，市府沒有落實自己更高規格的內規，光是這點就足以糾正，北市府現在懲處的狀況顯示，市府至今尚未釐清相關違失問題，若非家長直接選擇跟警方通報、不信任教育局，若市府有好好落實內規，怎麼會衍生如此多令人痛心的狀況，導致這麼多幼兒受害？

葉大華說明，根據北市府111年訂定的作業要點，除相關法規另有規定外，負責人應該在8小時候召開應變會議，將相關人員調整職務，應主動保存前後一個月相關資料，並提供給教育局。相關規範比中央更嚴格，若有按照規定來走，不會有如此多家長需要辛苦奔走。

葉大華指出，約詢前教育局長曾燦金才知道有這個內規，兩個現任副局長都說不知道，這樣基層人員怎麼會知道？約詢後，第一時間北市府的代表都認為，已經進入司法程序，基於司法不公開，就沒有啟動行政調查。但所有相關條文就是要司法跟行政雙軌並行，這顯然就是推託之詞。監委紀惠容也不滿表示，訂了就擱在那裏沒人理，真的很可笑。

媒體也追問柯市府、蔣市府哪個責任比較大？葉大華表示，媒體都很聰明可以看出來，如果當時有好好落實北市府制定的內規，就不會衍生如此多令人痛心、荒腔走板的狀況發生。

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