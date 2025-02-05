春節赴陸會宋濤遭綠嗆「要飯」　陳玉珍怒：我關心台商很合理

▲國民黨立委陳玉珍解釋，赴陸關心台商很合理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國1月23日在廈門舉辦「福見兩岸利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，除國台辦主任宋濤與在閩台商台胞代表出席外，國民黨立委陳玉珍也現身與宋濤等人同台，引起多名民進黨立委撻伐，民進黨立委許智傑更嗆，「是去中國要飯嗎？」呼籲國安單位應調查。陳玉珍今（5日）強調，對金門來講，這個活動再正常不過，且去關心台商本來就是應該的事情，這是非常合理的。

就綠營的質疑，陳玉珍今天回應，宋濤是國台辦主任，難道要與會是今天才決定明天的行程嗎？這是幾個禮拜前就決定的行程，跟刪預算一點關係都沒有。

陳玉珍說，新春活動邀請金門各界包括縣政府、民間團體、中興會、各社團等共幾十人，中國方面，則有福建省各地台商代表參加，這是很正常的活動，對金門來講，這個活動再正常不過了，她也公開於臉書發布，且她每次去中國參加活動都有發臉書公開。

至於民進黨立委沈伯洋提案，立委到中國，應該要比照各縣市首長接受審查。陳玉珍回嗆「不合理」，甚至覺得連縣市長都不應該被審查，政府憑什麼管？自己還收到陳情，一些前政務官，例如縣市首長下的前民政局長等，卸任後去中國也要受到審查，他們認為這沒有道理。

陳玉珍表示，這次活動金門是副縣長代表出席，並有接受審查，因此陸委會知道他們的行程，她也很早就跟陸委會告知有這場活動。她呼籲，民進黨立委別再胡說八道，宋濤行程可能是當天決定嗎？跟刪預算一點關係都沒有，對金門人來講這活動很正常，「我還公開PO臉書，我只要去大陸都PO！」