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罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

▲▼民進黨團 時事回應記者會 吳思瑤 陳培瑜 郭昱晴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍營迎戰大罷免，點名罷免北市「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶，其中，罷免吳沛憶第一階罷免達標，5日至中選會送出提議書，另罷免吳思瑤的則已在造冊中。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，尊重憲法賦予人民的權利，但針對她或吳沛憶等綠委的罷免，背後都是國民黨的勢力，他們不關心公眾利益，甚至還把罷免當作之後選舉的墊腳石。

國民黨在立法院憑藉著多數席次碾壓強過爭議法案，過程中又多次遭指程序瑕疵，在民進黨團總召柯建民喊出「雙罷」後，多名藍委遭公民團體鎖定，日前已送出第一階段達標提議書。 

藍營方面，罷免吳沛憶、吳思瑤的「蟾蜍剋星 罷免雙吳」召集人滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀等於今日一早赴中選會遞交吳沛憶第一階罷免連署書，劉思吟指出，今天送出2678份連署書。

吳思瑤說，從罷免可以看到兩個方向，第一是民團自動自發提出要罷免國民黨不適任立委，再來就是要罷免民進黨立委的，這背後都是國民黨的勢力，有黨工背景，甚至不演了，直接就把罷免當做選舉起手勢，當做個人聲量及日後選舉墊腳石。

吳思瑤批評，國民黨關心的不是公眾利益，是政黨利益，發起罷免的他們不是關心台灣民主，更不了解國會運作就造謠攻擊，為自己選舉佈局，跟民團本質差很多。

吳思瑤也強調，不論是她自己或是吳沛憶等人，都是專業問政，像她身為民進黨團幹事長，每天堅定坐在黨團記者會論述，她們的底氣足，會彰顯專業及堅強戰鬥的意志。

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