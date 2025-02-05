狼師案遭監院糾正　教育局祭新制：「疑似性侵幼兒」就即刻停職

▲犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

記者許敏溶／台北報導

北市培諾米達幼兒園爆發園長之子毛畯珅，涉嫌染指數十名幼童，二審重判有期徒刑28年8月。監察院調查發現北市府未依法落實行政調查及追蹤列管，通過糾正並請議處主管人員。教育局今（5日）表示，除對行為人與負責人從重嚴懲，也針對局內相關責任人員議處，並全面實施精進方案，作為處理幼兒園性侵案的重要執行方針。

毛畯珅在母親開設幼兒園內擔任教保員。監察院表示，從111年7月接獲第一起通報案件起，北市府就未依法落實行政調查及追蹤列管，又未能督促所屬教育與社政主管機關發揮跨局處間之協調聯繫及整合功能，導致案件漏接，後續更擴大衍生嚴重幼童性侵案件，核有重大違失，除糾正台北市政府，並請議處教育局及社會局主管人員。

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針對監察院糾正，北市教育局今天表示，已經全面檢討本案處理過程，釐清新舊法規適用之處，精進改善關鍵環節，教育局已經針對行為人及該園負責人從重嚴懲，並針對局內相關責任人員議處，為了營造更友善、安全的幼兒教育環境，不允許未來再有類似事件發生，已經全面實施10大精進方案。

北市教育局進一步說明，首先是對於幼兒性侵案疑似行為人一律即刻停職、停聘，經調查屬實從重處罰，其次為擴大清查幼兒園性侵案調查對象，嚴格要求幼兒園先行停止招生，以及跨局處成立緊急應變小組，建立緊密聯繫SOP強化多重把關機制，另外則是建立幼兒園不適任人員公告專區，公開提供家長第一時間瞭解及查詢。

至於112年幼兒園相關教保員是否有知情未報，或涉及包庇、共犯等情事，教育局指出，113年1月中旬已經重啟並進入調查階段，其他時間是否有類似情事也會一併瞭解。

而類似的幼兒園兒虐案件發生後，因幼生表達能力有限，加上狼師手段狡猾，調查不易，確實需要更細膩的處理每個環節，教育局這兩年來籌組教保人員違法事件調查認定委員會，下設調查小組，累積實務經驗，強化承辦人員的敏感度，並研議多項精進措施，也希望中央能夠完善修法、加重罰則，共同維護孩童的安全。

根據監察院報告內容，檢警溯源查出，毛畯珅從110年10月至112年7月間，在其母經營的托嬰中心、幼兒園及公共場所對多位幼童性侵、猥褻，並使用手機從旁拍攝，或偷拍性影像，目前已查知受害幼童計有39名，因惡性重大，台灣高等法院二審已經重判28年8月。