被抓包蛇字的「它」錯寫成「宅」　蔣萬安：我回家罰寫

記者陳家祥／台北報導

2025台北燈節近期在西門町熱鬧開展，台北市長蔣萬安日前特別與日本駐台代表及日本搖滾天團GLAY主唱TERU一起參觀，為燈節活動做宣傳。但民進黨台北市議員陳怡君發現，蔣萬安在西本願寺「祈福燈林區」寫下的祈福卡上，竟把「蛇」字的右邊部首「它」竟誤寫成「宅」，引起民眾討論紛紛。對此，蔣萬安今（5日）回應，「我會來回家好好罰寫」。

▲台北市長蔣萬安出席台北國際書展受訪。（圖／記者陳家祥攝）



陳怡君說，台灣跟日本多年友好，如此小錯固然無傷大雅，但是蔣萬安身為首都市長，又是原本使用正體漢字生活的台灣人，在日本訪賓面前出此洋相，總不免讓人覺得有失禮儀，希望未來不要再犯下粗糙的錯誤。

陳怡君也呼籲蔣萬安，回到市長室後把字多練習幾次，也提醒市長幕僚，蔣市長中文可能不太好，應幫市長多多注意錯字。對此，蔣今出席台北國際書展時說，「我會來回家好好罰寫」。

另外，除了這次筆誤外，陳怡君也提到，蔣萬安過去曾多次發生口誤插曲，例如把國際奧會說成國際拳總，也曾經把「自詡」、「瞠目」讀音念錯，自爆被兒子罰念罰寫30遍，沒想到過幾日後，又再度將「戰戰兢兢」的讀音念錯，在公開場合屢屢出糗。

▲蔣萬安寫下願望，但被抓包「蛇」字寫錯，「它」竟誤寫成「宅」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）