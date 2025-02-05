罷免吳沛憶第一階段達標！　藍青年軍一早赴中選會送2678份連署書

▲「罷吳」四騎士送交第一階段罷免吳沛憶連署書。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出大罷免，藍營反制點名罷免北市「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶，罷免吳沛憶團體「蟾蜍剋星」今（5日）一早送交第一階罷免連署書，召集人劉思吟指出，今天送交罷免吳沛憶的2678份連署書，罷免吳思瑤的連署書還在造冊中，未來也會儘速送件。

罷免吳沛憶、吳思瑤的「蟾蜍剋星 罷免雙吳」召集人滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀等於今日一早赴中選會遞交吳沛憶第一階罷免連署書，劉思吟指出，今天送出2678份連署書。

對於地方上的戰況，劉思吟表示，地方民眾滿支持他們罷免，且地方民眾都表示他們沒有看過吳沛憶在選區服務，甚至有民眾充滿疑問問到「吳沛憶是誰？」，經過他們說明，才知道她是立法委員。

劉思吟也提到，目前團隊人手不足，原本是要將吳沛憶、吳思瑤的連署書一起送件，但吳思瑤的還在造冊中，未來會儘速送交。

針對民眾黨代理主席黃國昌所指不適任的民進黨立委還包含許智傑、鍾佳濱，罷免團體未來是否跟民眾黨合作？劉思吟說，吳沛憶罷免行動他們會跟各方勢力一起合作，努力達成目標，至於其他綠委，他們也會有進一步規劃。



