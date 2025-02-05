溪州夜市公告「不提供場地連署罷免」　遭網友轟：那我只好抵制了

▲溪州夜市公告不參與罷免活動。（圖／翻攝自Facebook／溪州夜市）

記者郭運興／台北報導

大罷免到來，各地公民團體積極發起罷免連署，日前更有19位藍委罷免第一階段門檻達標送件，而4日「我愛溪州」粉專發文列出包含溪州夜市的5處連署地點，喊話罷免國民黨立委謝衣鳯。未料，溪州夜市則駁斥，「此陳述內容完全沒經過同意，不代表溪州夜市立場，他們不支持、不參與，更不提供場地，請貴機構另尋地點」。貼文一出，遭到罷免支持者批評「好的，那我只好抵制了」、「感謝表態，未來不會想去」。

「我愛溪州粉專」4日發文表示，彰化罷免2月9日前衝破門檻，缺你不可，這次國民黨、民眾黨以報復性方式刪除國家預算，完全要癱瘓生活福祉的基礎，彰化的國民黨立委謝衣鳯，在這過程中完全支持刪除這些預算，罷免行動這週是關鍵，快找親朋好友，簽下關鍵的一筆，現在就是改變的機會，貼文也列出包含黃志偉服務處、溪州夜市等5處連署地點。

▼我愛溪州粉專列出5處罷免連署地點，喊話罷免國民黨立委謝衣鳳。（圖／翻攝自Facebook／我愛溪州 I Love Hsichou ）

不過，溪州夜市事後發出公告，溪州夜市第二代全體同仁在此聲明，其他粉專所陳述內容的溪州夜市地點，事先完全沒經過同意，不代表溪州夜市的立場，他們不支持、不參與，更不提供場地，謝謝，只想單純用心經營延續溪州在地人的夜市，給貴賓們分享更多的美食小吃，請貴機構另尋地點，讓大家有一個單純空間提供給貴賓們分享美食小吃。

貼文一出，引起大批罷免支持者的不滿，紛紛留言「已連署，溪州夜市不支持的話，那我之後都去北斗夜市了」、「好的，那我只好抵制了」、「感謝表態，未來不會想去」，也有支持者前往民進黨立委沈伯洋的Threads留言喊話「彰化需要幫忙」。

▼溪州夜市公告不參與罷免活動，遭到網友批評。（圖／翻攝自Facebook／溪州夜市）

▼罷免支持者喊話民進黨立委沈伯洋「彰化需要幫忙」。（圖／翻攝自Threads／沈伯洋）