青鳥為罷免「出征路易莎」　媒體人轟：惹得天怒人怨看還有誰支持

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青鳥為罷免「出征路易莎」　謝寒冰轟：惹得天怒人怨看還有誰支持

▲▼路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

▲路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，路易莎埔里酒廠門市4日則發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動。此舉激起支持罷免行動的青鳥怒火，不僅出征路易莎粉專，更揚言發起抵制活動。對此，媒體人謝寒冰今（5日）表示，店家講得很清楚，謝絕「政治活動」，難道這群惡罷團體不是在進行政治活動嗎？沒關係，盡量出征，看看這群傻鳥到處惹得天怒人怨後，還有多少人會支持他們。

路易莎埔里酒廠門市4日無預警發出公告，強調「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」。貼出一出，路易莎總部、埔里酒廠門市粉專皆遭到網友出征，留言批評「罷免就是公民參與，跟黨派無關，這篇貼文感覺後面才是真正有黨派操作」、「今天起拒喝路易莎」。

▼門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅，想想10萬人消費選擇喔。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

▲▼門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

罷免團體則表示，志工在埔里酒廠對面的路易莎室外座位區已運作兩個禮拜了，基本上就是持續點餐，靜靜等著別人來送件，沒有設立任何看板、也沒有用大聲公宣傳。直到2/3號開工，兩位自稱埔里酒廠的廠長和工會理事長，開始主張這裡是酒廠租給路易莎的，不可從事政黨活動、搞罷免、否則他們怕被馬文君追究甚至失業，並揚言報警處理，最後烙話說不管了，看路易莎店家怎麼處理。

對此，謝寒冰表示，路易莎埔里酒廠門市在臉書發文表示「路易莎是提供溫馨舒適空間的咖啡館，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」，結果就被傻鳥大舉出征，理由是「公民活動被你們主觀認定是政黨活動」。

謝寒冰批評，先別說全台灣都知道傻鳥根本是側翼，鬼才會相信跟民進黨沒關係，但店家講得很清楚，謝絕「政治活動」，難道要說這群惡罷團體不是在進行政治活動嗎？

最後，謝寒冰強調，沒關係，就盡量出征吧，看看這群傻鳥到處惹得天怒人怨後，還有多少人會支持他們。 

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