預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

▲民眾黨代理黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，國民黨19位立委罷免連署已達第一階段門檻。對此，媒體人黃智賢今（4）日分析，現在最不利的是國民黨，民眾黨沒有罷免風險，卻有極高仇恨值，國民黨卻選擇擁抱，所以仇恨值都轉嫁到了國民黨上，如果國民黨錯誤的以為，繼續同一戰線，就可以保護自己不被罷免，那就真的是以身飼虎，黃國昌只會利用大罷免，對國民黨敲骨吸髓，威脅恐嚇，逼出最大利益，那時就沒有救了。

黃智賢表示，自己已經一再提醒國民黨，2023年，提醒藍白合只會養大白黨，並且護送賴清德當選，2024年，提醒了一年，切莫把立法院的贏局變成輸，幫民進黨坐穩大局，「當然，我自己的警告怎會有用？」

黃智賢表示，2月3日中選會一開門，迎來曹興誠帶領的一眾罷免團體，遞上第一階段提議書，總共是19個立委罷免書，跟對新竹市長高虹安的罷免，後續還有一些立委罷免書，會被提出來，而國民黨針對罷免潮，也發起對一些民進黨立委的罷免。

黃智賢說，大罷免潮，不論喜不喜歡，都會是今年的重頭戲，苗頭，在過年前就看得到、在審預算前就看得到、在一些法案通過的時候，就看得到。這是自己一年前，就幾乎可以看到的畫面。

黃智賢指出，從2024年1月13日投票完，她就不斷提醒國民黨，第一、不要錯誤解讀立法院席次代表的意義。第二、不要把中間選民跟年輕人逼到民進黨跟賴清德那裡。

接著，黃智賢分析，賴清德跟民進黨拿到的40%選票，算是基本盤，可是，賴清德現在民意支持度，卻在5成以上，為什麼?因為4個原因，第一、柯文哲貪腐案，讓柯文哲的真面目暴露。第二、民眾黨跟柯文哲絕不反省。第三、國民黨跟藍媒竟然選擇為柯文哲洗地。第四、立法院一年來通過的法案，通過法案的方式，跟預算審查。

黃智賢說，面對大罷免，賴清德跟民進黨人，其實是瞻前顧後的，現在立法院是國民黨當家作主，要是一年來，國民黨如果以正確的戰略應對，而不是一再在戰略跟戰術都犯大錯，大罷免這燎原的野火，不太容易真正燒起來。

黃智賢再說，如今，這個勢已成，這個勢，不是民進黨可以單獨造出來的。不然，賴清德不會只拿40%，國民黨當然也可以把罷免的公民團體，看成是民進黨側翼，但是這樣的定位，其實於事無補。

黃智賢直言，現在講當家不鬧事，更沒有用，因為情勢很清楚，是罷免民團在往前衝，民進黨支持者，走在民進黨前面，民團意識型態當然傾向一邊一國，可是台灣本來就已經有80％的人認為，兩岸是兩國的關係，這本來國民黨的上策，就是努力爭取民團跟中間選民的認同與支持，而不是把他們直接一棒子逼到民進黨去。

黃智賢認為，民進黨現在盤算的是，既然在立法院既無尊嚴也無裡子，那等於是零，賴清德已經無路可走，反正罷免也沒有什麼損失，不如半推半就，順勢而為。為什麼民進黨認為，罷免沒有損失？因為，現在在立法院就是51席，在現有立法院的結構下，其實等於0席，什麼都做不了，可是一旦發動大罷免，大家殺瘋了，最好的狀況是，罷免改選後民進黨多拿6席，這樣，民進黨就單獨過半，藍白實質萎縮，再合，也沒有用。

黃智賢批評，所以，最不利的是國民黨，民眾黨立委是不分區，根本沒有罷免風險，本身卻有極高的仇恨值，柯文哲跟黃國昌，又都是政治人格破產者，國民黨卻愚蠢的，把政治C位，讓給柯文哲跟黃國昌，整天跟著黃國昌跑。

黃智賢說，白黨政治地盤已經嚴重萎縮，而且會繼續萎縮，本來國民黨應該有能力承接，卻因為立院戰略錯誤，跟對錯誤的挺柯，把年輕人跟中間選民，逼到賴清德陣營，如今，藍白加起來，已經遠遠不如2024的盤。

黃智賢再說，國民黨選擇擁抱白黨跟黃國昌，所以對柯文哲、黃國昌、壯世代惡法等的仇恨值，都直接轉嫁到國民黨上，如果國民黨錯誤的以為，跟黃國昌與白黨繼續同一戰線，就可以保護自己不被罷免，那就真的是以身飼虎，沒有救了。

黃智賢指出，因為黃國昌當然會利用大罷免的機會，對國民黨敲骨吸髓，威脅恐嚇，假裝賜恩國民黨，讓國民黨在2026，甚至2028，讓出位子給民眾黨享受，明明萎縮的是民眾黨，可是，卻可以利用最後的5％或8％，逼國民黨給出最大的利益。

黃智賢點出「大罷免國民黨自救法」，前面的錯，已經無法挽回，現在大規模的罷免，既然已經無法避免，國民黨不如主動解散國會，讓立法院全面改選，這樣既直面民意，又表達立場，同時，讓立法院進入藍綠正面對決，民眾黨也只必須重新面對民意檢驗，民眾黨的本色，將無法隱藏，也無法趁國民黨病，要國民黨命。

最後，黃智賢強調，政治工作，是服務眾人之事，權謀只能得利於一時，只有開大門走大路，清廉務本，才能爭取民心，只有勇敢堅持，才能感動人民，這可能是國民黨唯一，可以免於被民眾黨吃乾抹淨之道。當然，自己知道，再怎麼說，都沒用，國民黨一貫以來，擅長自毀長城。

▼媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）