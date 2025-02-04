　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

▲▼立法院新會期 報到 民眾黨 黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨代理黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，國民黨19位立委罷免連署已達第一階段門檻。對此，媒體人黃智賢今（4）日分析，現在最不利的是國民黨，民眾黨沒有罷免風險，卻有極高仇恨值，國民黨卻選擇擁抱，所以仇恨值都轉嫁到了國民黨上，如果國民黨錯誤的以為，繼續同一戰線，就可以保護自己不被罷免，那就真的是以身飼虎，黃國昌只會利用大罷免，對國民黨敲骨吸髓，威脅恐嚇，逼出最大利益，那時就沒有救了。

黃智賢表示，自己已經一再提醒國民黨，2023年，提醒藍白合只會養大白黨，並且護送賴清德當選，2024年，提醒了一年，切莫把立法院的贏局變成輸，幫民進黨坐穩大局，「當然，我自己的警告怎會有用？」

黃智賢表示，2月3日中選會一開門，迎來曹興誠帶領的一眾罷免團體，遞上第一階段提議書，總共是19個立委罷免書，跟對新竹市長高虹安的罷免，後續還有一些立委罷免書，會被提出來，而國民黨針對罷免潮，也發起對一些民進黨立委的罷免。

黃智賢說，大罷免潮，不論喜不喜歡，都會是今年的重頭戲，苗頭，在過年前就看得到、在審預算前就看得到、在一些法案通過的時候，就看得到。這是自己一年前，就幾乎可以看到的畫面。

黃智賢指出，從2024年1月13日投票完，她就不斷提醒國民黨，第一、不要錯誤解讀立法院席次代表的意義。第二、不要把中間選民跟年輕人逼到民進黨跟賴清德那裡。

接著，黃智賢分析，賴清德跟民進黨拿到的40%選票，算是基本盤，可是，賴清德現在民意支持度，卻在5成以上，為什麼?因為4個原因，第一、柯文哲貪腐案，讓柯文哲的真面目暴露。第二、民眾黨跟柯文哲絕不反省。第三、國民黨跟藍媒竟然選擇為柯文哲洗地。第四、立法院一年來通過的法案，通過法案的方式，跟預算審查。

黃智賢說，面對大罷免，賴清德跟民進黨人，其實是瞻前顧後的，現在立法院是國民黨當家作主，要是一年來，國民黨如果以正確的戰略應對，而不是一再在戰略跟戰術都犯大錯，大罷免這燎原的野火，不太容易真正燒起來。

黃智賢再說，如今，這個勢已成，這個勢，不是民進黨可以單獨造出來的。不然，賴清德不會只拿40%，國民黨當然也可以把罷免的公民團體，看成是民進黨側翼，但是這樣的定位，其實於事無補。

黃智賢直言，現在講當家不鬧事，更沒有用，因為情勢很清楚，是罷免民團在往前衝，民進黨支持者，走在民進黨前面，民團意識型態當然傾向一邊一國，可是台灣本來就已經有80％的人認為，兩岸是兩國的關係，這本來國民黨的上策，就是努力爭取民團跟中間選民的認同與支持，而不是把他們直接一棒子逼到民進黨去。

黃智賢認為，民進黨現在盤算的是，既然在立法院既無尊嚴也無裡子，那等於是零，賴清德已經無路可走，反正罷免也沒有什麼損失，不如半推半就，順勢而為。為什麼民進黨認為，罷免沒有損失？因為，現在在立法院就是51席，在現有立法院的結構下，其實等於0席，什麼都做不了，可是一旦發動大罷免，大家殺瘋了，最好的狀況是，罷免改選後民進黨多拿6席，這樣，民進黨就單獨過半，藍白實質萎縮，再合，也沒有用。

黃智賢批評，所以，最不利的是國民黨，民眾黨立委是不分區，根本沒有罷免風險，本身卻有極高的仇恨值，柯文哲跟黃國昌，又都是政治人格破產者，國民黨卻愚蠢的，把政治C位，讓給柯文哲跟黃國昌，整天跟著黃國昌跑。

黃智賢說，白黨政治地盤已經嚴重萎縮，而且會繼續萎縮，本來國民黨應該有能力承接，卻因為立院戰略錯誤，跟對錯誤的挺柯，把年輕人跟中間選民，逼到賴清德陣營，如今，藍白加起來，已經遠遠不如2024的盤。

黃智賢再說，國民黨選擇擁抱白黨跟黃國昌，所以對柯文哲、黃國昌、壯世代惡法等的仇恨值，都直接轉嫁到國民黨上，如果國民黨錯誤的以為，跟黃國昌與白黨繼續同一戰線，就可以保護自己不被罷免，那就真的是以身飼虎，沒有救了。

黃智賢指出，因為黃國昌當然會利用大罷免的機會，對國民黨敲骨吸髓，威脅恐嚇，假裝賜恩國民黨，讓國民黨在2026，甚至2028，讓出位子給民眾黨享受，明明萎縮的是民眾黨，可是，卻可以利用最後的5％或8％，逼國民黨給出最大的利益。

黃智賢點出「大罷免國民黨自救法」，前面的錯，已經無法挽回，現在大規模的罷免，既然已經無法避免，國民黨不如主動解散國會，讓立法院全面改選，這樣既直面民意，又表達立場，同時，讓立法院進入藍綠正面對決，民眾黨也只必須重新面對民意檢驗，民眾黨的本色，將無法隱藏，也無法趁國民黨病，要國民黨命。

最後，黃智賢強調，政治工作，是服務眾人之事，權謀只能得利於一時，只有開大門走大路，清廉務本，才能爭取民心，只有勇敢堅持，才能感動人民，這可能是國民黨唯一，可以免於被民眾黨吃乾抹淨之道。當然，自己知道，再怎麼說，都沒用，國民黨一貫以來，擅長自毀長城。

▼媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！
精舍命案「現場13人到齊」！　外籍信徒作證
獨／台鐵票價平均漲幅擬「下修至26.8%」　北高自強號975
連2年同1人抽中汽車！檢分案查黑幕　鄉長：事情就是那麼神奇
派出所長「1男擁3女」！秒遭記過拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

基隆去年罷市長今年罷立委　朱立倫批民進黨「真的是沒完沒了」

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

中國持續施壓！南非要台灣代表處遷出首都　美參議員也看不下去

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

基隆去年罷市長今年罷立委　朱立倫批民進黨「真的是沒完沒了」

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

中國持續施壓！南非要台灣代表處遷出首都　美參議員也看不下去

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

大S徐熙媛流感驟逝日本！　《流星花園》等代表作成永恆

NBA 1月最佳教練出爐！　溜馬卡萊爾相隔逾14年再度獲獎

10位「2001年生」日本帥哥！高橋文哉封國民弟弟、櫻井海音演真人版阿奎亞

汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼：別再耍猴戲

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

守護飲用水安全！　台東縣抽驗結果均符合標準

還有3千劑！　台東縣衛生局籲民眾踴躍接種流感疫苗

全家打疫苗仍中標！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

還有機會！高雄剩3千劑流感疫苗「明早就用完」　診所少量庫存

寄書可享優惠拿好禮　愛書人逛台北國際書展放心「購」

汪小菲抵達台灣！被問大S...鞠躬懇求媒體：多說她好話

政治熱門新聞

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

台商嗆賴清德稱呼「主席」不稱總統　兩岸官員：不信沒有政治目的

486先生願大S投胎中國！律師林智群也搖頭

誰帶頭打民眾黨最凶？　黃珊珊私訊柯文哲揭真相

藍青年發動罷免王世堅！　國民黨主委緊急喊卡

大S在台灣有機會救活？　趙少康曝自身經驗：台灣醫療真的很方便

大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

大罷免！　逾30立委陷保位戰

京華城案密集審33次　停押柯文哲時間點曝光

遭爆美、中買破億豪宅　李彥秀：為旅遊散心而買

李彥秀稱海外破億房產為散心　遭爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

幕後／罷免壓力大　藍委向傅崐萁請命求慎言

青鳥稱大S猝逝轉移罷免焦點　藍轟毫無人性

486願大S投胎中國說惹議　王鴻薇也爆氣

更多熱門

相關新聞

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

大罷免時代號角響起，已有19個罷免團體第一階段達標，3日已至中選會送出提議書。據了解，下一批有超過10個罷免團體將聯合至中選會遞件，其中還包括深藍選區。知情人士指出，罷免遍地開花，評估會成案的應有8到10個，而最終會有3到6人被罷免離開立法院。

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

關鍵字：

黃智賢罷免黃國昌國民黨賴清德民進黨民眾黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面