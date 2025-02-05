第二階段罷免連署「1關鍵提高有效連署率」　法學教授給3建議

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨19位立委罷免連署已達第一階段門檻，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔4日針對進入第二階段罷免程序的部分，給予3點建議，包含一定要有定點可供連署和收件、在連署與清點文件時嚴禁拍照錄影、所有連署書每天結束後應立刻清點封存。

▲林志潔曾代表民進黨參選2024新竹市立委。（資料照／記者林敬旻攝）

各地民間團體在春節期間展開罷免提案連署，並於開工日（3日）前往中選會遞交第一階段罷免連署書，一舉送出19位國民黨立委的罷免連署，力拚通過第一階段。藍軍團體同樣展開罷免雙北民進黨立委的活動，立委吳思瑤、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘的部分已經跨過一階段門檻，其中北市雙吳的提議書最遲將在下周送交中選會。

協助參與罷免新竹市長高虹安、國民黨新竹市立委鄭正鈐的林志潔，4日在臉書發文提出進入第二階段罷免的3點建議，首先，她認為一定要有定點可供連署和收件，快閃可以偶爾進行，但無法成為常態，因為有固定據點供民眾坐下來填寫資料，才能提高有效連署率，而且第二階段會有地方選務機構參與，篩選過濾會更加嚴格，如果沒有定點可供填寫連署文件，容易出錯，恐怕會大大減低連署成功率。

林志潔表示，第二點是在連署與清點文件時嚴禁拍照錄影，尤其不能拍到連署書，避免個資外流；第三點是必須每天清點封存收到的連署書，並鎖入保險櫃，杜絕被拿來做個資目的外使用的可能，這樣一來除了能夠保護民眾的個資，也能避免被有心人士找麻煩。