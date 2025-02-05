　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第二階段罷免連署「1關鍵提高有效連署率」　林志潔給3建議

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨19位立委罷免連署已達第一階段門檻，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔4日針對進入第二階段罷免程序的部分，給予3點建議，包含一定要有定點可供連署和收件、在連署與清點文件時嚴禁拍照錄影、所有連署書每天結束後應立刻清點封存。

▲林志潔接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲林志潔曾代表民進黨參選2024新竹市立委。（資料照／記者林敬旻攝）

各地民間團體在春節期間展開罷免提案連署，並於開工日（3日）前往中選會遞交第一階段罷免連署書，一舉送出19位國民黨立委的罷免連署，力拚通過第一階段。藍軍團體同樣展開罷免雙北民進黨立委的活動，立委吳思瑤、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘的部分已經跨過一階段門檻，其中北市雙吳的提議書最遲將在下周送交中選會。

協助參與罷免新竹市長高虹安、國民黨新竹市立委鄭正鈐的林志潔，4日在臉書發文提出進入第二階段罷免的3點建議，首先，她認為一定要有定點可供連署和收件，快閃可以偶爾進行，但無法成為常態，因為有固定據點供民眾坐下來填寫資料，才能提高有效連署率，而且第二階段會有地方選務機構參與，篩選過濾會更加嚴格，如果沒有定點可供填寫連署文件，容易出錯，恐怕會大大減低連署成功率。

林志潔表示，第二點是在連署與清點文件時嚴禁拍照錄影，尤其不能拍到連署書，避免個資外流；第三點是必須每天清點封存收到的連署書，並鎖入保險櫃，杜絕被拿來做個資目的外使用的可能，這樣一來除了能夠保護民眾的個資，也能避免被有心人士找麻煩。

給進入第二階段罷免的三點建議： 第一、一定要有定點可供連署和收件，快閃可以偶一為之，但無法成為常態，固定的據點讓民眾坐下來好好寫，可以提高有效連署率。在二階時會有地方選務機構參與，篩選過濾只會更為嚴格，沒有定點容易寫錯，將大大減低連署成功...

林志潔發佈於 2025年2月4日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星
大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇
今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝
精舍命案重大發展！　3信徒聲押禁見
川普簽行政命令　退出聯合國人權理事會
台積電ADR反彈逾2％！那斯達克漲262點　輝達回升近2美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第二階段罷免連署「1關鍵提高有效連署率」　法學教授給3建議

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死、30傷

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

第二階段罷免連署「1關鍵提高有效連署率」　法學教授給3建議

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死、30傷

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

喪屍菸彈來襲！　教官斷言：會在校園大流行

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

已婚醫拔智齒和女病患滾上床4次　調情喊「我是豬哥不是色狼」

搶打流感疫苗！　名醫提醒「3件事」獲萬讚

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

台積電ADR反彈逾2％！那斯達克漲262點　輝達回升近2美元

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

打算跟同事告白？先想清楚3件事

2歲弟與魟魚開心共舞 離開還不忘隔窗吻別XD

政治熱門新聞

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

協助罷免是道義！沈伯洋：我們是受益者

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

俄羅斯攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死30傷

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

北市青年局攜手早稻田大學　簽實習合作備忘錄

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

二階段罷免連署1事最有效　她給3建議

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

2026北市議員選舉　藍擬推正妹刺客出戰

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

更多熱門

相關新聞

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋今天說，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

反制綠惡罷　藍罷免吳思瑤下周送提議書

反制綠惡罷　藍罷免吳思瑤下周送提議書

關鍵字：

罷免連署高虹安鄭正鈐林志潔

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！醫問2句心涼了：是癌症

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面