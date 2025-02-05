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美中貿易戰談判告吹？　川普：不急著與習近平對話

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲川普本人稍早指出，他並不急著與習近平進行對話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白宮高級貿易暨製造顧問納瓦洛（Peter Navarro）先前表示，美國總統川普（Donald Trump）預計今天將與中國國家主席習近平通話，但川普本人稍早指出，他並不急著進行對話。

根據《路透社》報導，川普政府對中國進口產品加徵10%關稅的措施於4日生效；中國則預計10日起將對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，並將包括Google在內的幾家公司列入可能遭受制裁的觀察名單。

當被問及中國的報復性關稅時，川普僅在白宮簡短回應，「沒關係（That's fine）。」

白宮發言人利維特（Karoline Leavitt）向記者表示，川普和習近平的通話尚未安排。她在4日早些時候接受《福斯商業網》訪問時說，「習主席確實有意願與川普總統對話，或許是想啟動談判。所以我們會看看這通電話的結果。」

英國研究機構「凱投宏觀」（Capital Economics）估計，中國的新關稅將影響約200億美元的美國進口商品，而川普的關稅則涵蓋4500億美元的中國商品，並已於4日正式生效。

「凱投宏觀」中國經濟負責人埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在報告中指出，「相比美方的動作，中國的報復性措施相對溫和，且經過精心設計，目的是向美國釋放訊號。」

中方先前曾回應稱，將在世界貿易組織（WTO）對美方的關稅行動提出挑戰，同時保留採取進一步反制措施的權利，但仍願意進行談判。

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