出國1費用要花！機票達人：別覺得去先進國家，就不會有傳染病

▲機票達人提醒，出國別省保險費。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S（徐熙媛）春節期間赴日本旅遊，卻因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，震驚各界。機票獵人蓋瑞哥表示，看到消息後，他就去查法定傳染病的包含項目，感嘆「不要覺得傳染病，離我們很遠。去先進國家旅遊，就不會遇到傳染病。」提醒幾百塊的保險費很重要，「在投保旅遊險時，請優先考慮『包含』法定傳染病的旅遊險。」

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粉專「蓋瑞哥 機票獵人」發文，看到大S的新聞，他去看了法定傳染病的包含項目，並貼出衛福部疾管署的網頁截圖，只見流感併發重症是第四類法定傳染病。

蓋瑞哥就感嘆，不要覺得傳染病離我們很遠，不要覺得去先進國家旅遊，就不會遇到傳染病。也不要覺得自己沒那麼衰，生病、意外、班機延誤不會找上你。「省幾百元的保險費，不會讓你變有錢人。但遇到狀況，旅遊險可以幫你很多。」提醒其他人，在投保旅遊險時，要優先考慮「包含」法定傳染病的旅遊險。

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他也在留言處指出，「不要人云亦云。說什麼現在日本旅遊很危險，要航空公司免費取消機票。請有判斷是非的能力，該打疫苗的打疫苗。」

蓋瑞哥去年底也曾發文導讀旅遊平安險，其中醫療支出部分，大部分的保險公司，突發疾病不包含「傳染病」，「常見的傳染病，如猴痘、Covid，都不在保險範圍內。前往落後地區，有傳染病疑慮，請優先考量『包含傳染病』的旅遊平安險。」