大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

▲大S春節期間在日本過世，引起台人震驚。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

女星大S春節期間在日本過世，享年48歲，消息讓許多台人感到震驚，日本的醫療也因此受到討論。對此，一名在日執業的張姓醫師解釋，日本的醫療分級相當嚴格，台灣民眾可能無法想像，才會有「怎麼不收住院」的疑問。

張姓醫師在Threads上發文，指稱從大S出事後到現在，最無言的是看見鍵盤醫生、事後諸葛般的發言。張姓醫師說，他曾在台灣當過急診住院醫師，目前在日本執業，對於現在的各種說法，他只想說「有些爭論根本沒有意義」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於為何才48歲就會出現重症，張姓醫師解釋，他曾看過20多歲的患者因流感合併肺炎、幾天內就過世，也曾看過90多歲的患者到急診，PCR採檢出陽性，但僅有微燒、精神狀態相當好，開藥以後立即就平安回家。

▲醫師透露，日本的醫療分級制度相當嚴格。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



張姓醫師說，每個人的過去病史、服藥歷等因素影響相當大，但更多時候「為什麼會重症」的原因，所有人都無法說明，尤其在病人隱私、情報不足的情況下，話真的不能說太滿。

至於為何日本鄉下不收住院，張姓醫師提到，日本的醫療分級相當嚴格，一般而言不像在台灣能直接到醫學中心掛號，通常要有小醫院、診所寫的介紹信，否則的話可能要多花數千元、甚至不收。

張姓醫師還說，日本的急診需要預約，不必預約的急診，是相當於台灣的一、二級重症患者，才能擁有的權利。因為資源有限，日本常常出現醫院無法收治急重症的情況，台灣民眾可能無法想像，但這是因為台灣的醫護讓有限的資源發揮到極致，才會讓台人出現「怎麼不收住院」的疑問。