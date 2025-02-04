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邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

▲▼陸委會主委邱垂正出席台北國際書展。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正參觀簡體館。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正4日出席台北國際書館「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」館區開幕活動，他表示，近年許多香港作家移居台灣，香港獨特的文化，不僅豐富了台灣文化的內涵，也讓台灣讀者深受啟發，透過國際書展的平台展現台港文化的深厚價值，對深化台港交流別具意義。

邱垂正提到，台港兩地皆使用繁體字，台灣自由的沃土更是香港作家的文學殿堂，「受到香港情勢影響，近年來有愈來愈多香港作家移居台灣，而移居台灣後的生活體驗，為他們的創作提供了更多靈感，這些作品蘊含對香港的眷戀，也豐富了台灣文學的多樣性，更有許多香港作家憑藉獨特的文化背景與多元的創作題材，獲得文學獎項的肯定。」

▼邱垂正為「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」館區開幕。

▲▼邱垂正出席台北國際書展。（圖／策進會提供）

邱垂正說，這些香港作家的作品，不僅展現了香港的獨特文化，也讓台灣讀者深受啟發，「陸委會將繼續與策進會合作，協助香港文化工作者在台灣安居樂業，共同為台港文化的傳承與創新注入更多的活力。」

邱垂正也特別前往不同的攤位參觀，包含簡體館、香港文學生活館，以及香港聯合出版集團的攤位等。

此外，邱垂正也向記者推薦了兩本書，一本是中國大陸經濟學家許成鋼所著的《制度基因：中國制度與極權主義制度的起源》、一本是諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu）與羅賓森（James A. Robinson）合著的《國家為何失敗：權力、富裕與貧困的根源》。

台北國際書展「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」館區位於世貿一館C1034攤位，展示逾50本具代表性的香港圖書，並將舉辦共20場系列文化講座。

▲▼邱垂正出席台北國際書展。（圖／策進會提供）

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