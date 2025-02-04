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賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

▲▼賴清德出席台北國際書展開幕典禮，並挑選購買了8本新書。（圖／總統府提供）

▲賴清德出席台北國際書展開幕典禮，並挑選購買了8本新書。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日出席「2025台北國際書展」開幕典禮時表示，政府今年擴大「文化幣」發放對象，希望幫助更多年輕朋友接觸台灣文化。隨後，賴清德也親自逛書展，挑選購買超過50本新書，其中有8本較有特色，其中包括一本描寫辦公室戀情的BL（Boys' love，男性戀愛）的知名台灣漫畫《Day off》。

賴清德致詞時表示，每年春節連假過後，「台北國際書展」就上場，這是非常棒的活動，也是台北的盛事，他很高興受邀前來和大家一起逛書展，並祝活動一切順利。

賴清德說，今年書展主題是「閱讀異世界」，他要代表國人歡迎參與的29個國家；此次很榮幸邀請到歷史悠久、文化豐富且工業進步的義大利作為活動主題國。他歡迎國人進入29國的文化世界，未來前往這些國家旅遊時，就能進行深度旅遊。

賴清德提到，投資股票有賺有賠，但是投資自己穩賺不賠。「知識就是力量」，買書、看書都是非常值得的事。此次書展未滿18歲的年輕人可以免費參加，18到22歲青年持「文化幣」亦可免費入場，歡迎國人踴躍參加。

賴清德提到，今年文化幣發放對象從原本的16到22歲，向下延伸至13到15歲，目的是希望幫助更多年輕人買書、看書、看表演，接觸臺灣文化。他強調，文化是國家的根，也是台灣的靈魂，他向出版界表達敬意，大家是傳達文化重要的工作者。最後，他呼籲國人千萬不要錯過「2025台北國際書展」，並祝福大家都能滿載而歸。

▲▼賴清德出席台北國際書展開幕典禮，並挑選購買了8本新書。（圖／總統府提供）

隨後，賴清德與現場貴賓一同進行開展儀式，親頒「金蝶獎」及「2025台北國際書展大獎」予得獎人，接著則依序參觀義大利主題國館、文學書區、臺大出版中心、公民書區、台漫專區等展區。

最後，賴清德在公民書區挑選超過50本新書，其中有8本較具特色的，包括：《孤島》、《言論自由》、《革命家的生活寶物》、《不流血的戰役：非暴力抗爭的理論與實踐》、《認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向》、《揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥》、《淡蘭古道：百年里山的長路慢行》，以及《Day off》。

觀察賴清德的書單，《孤島》、《言論自由》、《革命家的生活寶物》等書，都是觸及民主與言論自由，且擴及中共統治到台灣民主歷程；另外，《揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥》一書，則是描寫中國在台灣的經濟滲透的相關作為。

最為特別的是賴清德挑選了一本台灣知名漫畫《Day off》，該漫畫翻譯成日文、韓文、越南文、英文、德文等多國語言出版，也是2022金漫獎漫畫編輯獎入圍作品、2022德國法蘭克福臺灣館入選作品，日前在澳洲臺灣影展更奪下「台灣出版品改編短片競賽」首獎。

至於這本漫畫《Day off》，是BL劇情（Boys' love，男性戀愛），故事設定是一位有時挑食的男性企劃部部長，與男性下屬的辦公室戀情。

▲▼賴清德出席台北國際書展開幕典禮，並挑選購買了8本新書。（圖／總統府提供）

賴清德購買超過50本新書，其中8本書單如下：

《孤島》
中國作家野夫新書，以小說形式呈現中共統治下60年來的反叛者群像與精神，包括六四、坦克人、黃雀行動等都被書寫於本書中。

《言論自由》
法國作家艾蒂安・巴禮巴所著，本書探討當前民主與言論自由間的關係，作者認為，唯有真正落實言論自由，社會的各種意見才有可能產生對話，避免社會更進一步分裂。

《革命家的生活寶物》
歷史學者翁稷安所著，透過爬梳民主前輩史明一生，勾勒還原這位影響台灣近代史至深的革命家的溫暖面貌。

《不流血的戰役：非暴力抗爭的理論與實踐》
勞陣出版，整理台灣政治民主和社會運動中各項非暴力實例，並書寫香港、緬甸人民的奮戰經驗。

《認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向》
 鄭南榕基金會出版，邀請各領域專家學者撰寫主題專文，透過回溯鄭南榕及當時國內外時代脈絡，重新認識鄭南榕，了解他與自由時代雜誌社的時代意義及其後續影響，同理他在面對強權時的思考和行動。

《揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥》
 經濟民主連合出版，論述中國在台灣的經濟滲透，同時探討中國來台投資、台灣赴中投資與技術輸出的監理漏洞。

《淡蘭古道：百年里山的長路慢行》
 透過北中南三大篇章，書寫淡蘭古道的百年歷史與風華。

《Day off》
 台灣熱門漫畫，售出日文、韓文、越南文、英文、德文、俄文、泰文、葡萄牙文、法文等多國語言版權，同時是2022金漫獎漫畫編輯獎入圍作品、2022德國法蘭克福臺灣館入選作品，日前在澳洲臺灣影展更奪下「台灣出版品改編短片競賽」首獎。

▲▼賴清德出席台北國際書展開幕典禮，並挑選購買了8本新書。（圖／總統府提供）

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