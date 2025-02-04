我方已發函對岸　盼透過「觀光小兩會」溝通陸客來台

▲陸委會主委邱垂正出席台北國際書展。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正4日證實，我方台旅會已經向對岸海旅會發函，表達希望透過兩岸觀光小兩會來溝通大陸團客來台的事宜。邱垂正也強調，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，需透過有效的協商機制，「觀光小兩會比較沒有政治前提，也行之多年且有成效，應盡快恢復溝通。」

邱垂正下午出席台北國際書展「夯看 HongKong書香滿港在台灣」開幕活動，並接受媒體訪問。

對於國民黨主席朱立倫呼籲兩岸觀光應考量業者與民生需求，邱垂正回應，透過觀光小兩會來溝通，就是為了業者的最大權益，也為了國人的權益以及整體國家的最大利益，「所以我們建議透過小兩會來討論協商有關陸客來台的事宜，最能夠完整維護國人跟業者的整體利益。」

邱垂正也證實，我方台旅會已經向對岸海旅會發函，表達希望透過兩岸觀光小兩會來溝通大陸團客來台的事宜，「這方面我們已經有向對岸表達了，希望很快有正面的回應。」

邱垂正強調，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，很多事情需要透過有效的協商機制，觀光小兩會比較沒有政治前提，而且也行之多年，有很多成效，「我們覺得應該趕快來恢復溝通，如此對雙方權益都有保障。」