2025台北國際書展「29國參展」！賴清德現身喊：文化是國家的根

▲「2025台北國際書展」開幕典禮，總統賴清德出席提到「投資自己穩賺不賠」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2025台北國際書展在2月4日至2月9日於世貿一館展開，今（4日）書展開幕，總統賴清德出席，提到今年29國參展，邀請民眾走進書展時等於進入29個國家的文化世界，還說「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠」，最後也提到「文化是國家的根，是台灣的靈魂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴清德提到，今年書展有29個國家參與，走進書展彷彿進入這29個國家的文化世界。（圖／文化部提供）

2025台北國際書展主題國是義大利，賴清德表示，今年有29國參與，走進書展就彷彿進入這29個國家的文化世界，哪天要去這些國家旅遊的時候，馬上變為深度旅遊；還說「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠」，因為知識就是力量，鼓勵國人都能來參加，踴躍買書、看書。

他也強調，「文化是國家的根，也是台灣的靈魂」，很感謝出版界作為傳達文化最重要的工作者。他並提到文化部將「文化幣」下放到13至15歲，就是希望年輕朋友能夠得到政府的幫助，買書、看書、看表演，多多接觸台灣的文化。

▲李遠出席書展開幕典禮，提到跟AI協作寫小說。（圖／文化部提供）

文化部長李遠則說，今年書展主題國義大利，特別策劃了新生代插畫漫畫家的展覽，還有童書繪本作品的精選，更邀請了11位義大利作家舉辦座談。而這次的「數位主題館」也以義大利經典作家卡爾維諾的著作《如果在冬夜，一個旅人》為延伸概念，策劃一場由AI與8位台灣作家的協作，他個人昨天也參加寫了一篇小說。

李遠再度提到，很遺憾無法讓13到15歲青年在書展用文化幣「買2點送2點」，受到預算影響，只能維持「2點送1點」，但仍然推出18歲以下、18到22歲青年以文化幣資格免費入場，還有2月4日到2月8日「平日門票全額抵用金」。

▲「2025台北國際書展」在2月4日至2月9日於世貿一館展開。（圖／記者林育綾攝）

李遠也分享文化部接下來在出版的政策，除了持續扶持青年創作、繪本圖文創作，今年擴大規模對外徵求創作者，也將舉辦第1屆「台灣國際兒少書展」、啟動「T-comic新台漫時代」，提升台灣漫畫的產業與知名度；另外也持續辦創新書市、推動出版產業數位轉型，將有一系列扶持台灣出版業的措施。

他在這次書展最期待「Book from Taiwan」計畫可以對外推廣，邀請國際買家到台灣談版權，讓台灣的文學、漫畫、繪本，走進全世界，並表示，台灣有多元、自由又充滿創意的文化，透過這個在華文世界中最具活力的國際書展，相信可以和義大利的文化激撞出精彩的火花。

▲▼2025台北國際書展，獨立出版聯盟「讀字公民」攤位打造成時尚伸展台，邀請變裝皇后開場，分享「打扮就是文本，文字也能變裝」。（圖／記者林育綾攝）