新人新象！　台南市新任社會局長郭乃文暨7區長宣誓就任

▲台南市政府於市政會議舉行新任社會局長郭乃文，7區區長就任宣誓，由台南市長黃偉哲擔任監誓人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府4日於市政會議舉行新任社會局長郭乃文，以及北門、善化、新市、東山、新化、大內及山上等7位區長就任宣誓，由台南市長黃偉哲擔任監誓人。

黃偉哲歡迎新任社會局長郭乃文加入市府團隊，並強調郭局長在學術界聲譽卓著獲肯定，相信上任後能展現所長帶領社會局團隊穩健前進。黃偉哲也期許新任區長在第一線做好溝通協調，讓區政與市政密切結合。

黃偉哲指出，台南市一向重視社會福利工作，從老人福利、實物救助、長期照顧、志願服務、關懷陪伴、友善托育、身障權益或急難救助等，自新生兒到終老階段，提供各項服務並協助解決生活問題。

黃偉哲期許新上任的郭乃文局長貢獻所長，與社會局團隊攜手共進，持續推動有感且符合市民實際需求的社福措施，營造台南市為幸福典範城市。

7位新任區長方面，原山上區長退休及原東山區及善化區長調職所遺職缺，因應區政所需，予以補實，連動調整3位區長職務、3位主任秘書及1位科長調陞區長，調整情形如下：北門區公所區長林建男（原新營區公所主任秘書），善化區公所區長譚乃澄（原新市區公所區長），新市區公所區長張榮哲（原民政局科長），東山區公所區長張政郎（原北門區公所區長），新化區公所區長李義隆（原大內區公所區長），大內區公所區長陳俊達（原東區區公所主任秘書）。

黃偉哲強調，7位區長不管是調任或是升任，在其各自公務生涯都有不錯的表現，期許新上任的區長能延續過去區長的發展基礎，到任後積極任事，充分瞭解各區的情況與民眾意見及需求，並與里長、議員之間有充分的行政協調溝通，做好基層與民眾溝通的第一線工作，讓區政與市政密切結合。