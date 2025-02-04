台南春節觀光熱潮連3年突破千萬人次　黃偉哲：無限魅力讓人一來再來

▲今年春節連假長達9天，根據台南市主要景點的遊客人次統計，整體旅遊人次突破千萬，實現連續3年春節連假觀光人次破千萬的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年春節連假長達9天，根據台南市主要景點的遊客人次統計，整體旅遊人次突破千萬，實現連續3年春節連假觀光人次破千萬的佳績，旅宿業入住率更高達近9成。

台南市觀光旅遊局4日特別於永華市政中心舉辦記者會，分享春節期間的觀光成績，市議員許至椿、林美燕也到場關心。市長黃偉哲表示，在市府同仁努力與觀光產業夥伴的攜手合作下，台南的年節觀光表現亮眼，接下來還有精彩的蜂炮與煙火活動，誠摯邀請國人到台南，感受這座古都獨特的年節熱鬧氛圍。





黃偉哲提到，今年農曆春節前遇嘉義大埔6.4強震，台南玉井、楠西部分房屋受損，所幸市民平安無恙。而在9天連假期間，台南各大商圈與景點皆人潮鼎沸，他特別感謝春節期間堅守崗位的觀光產業夥伴，確保高品質的旅遊服務，讓國人對台南旅遊充滿信心。



觀光旅遊局長林國華表示，根據統計，春節期間的觀光人流高峰落在初一至初四。其中，寺廟祈福是年節不可或缺的行程，南鯤鯓代天府、麻豆代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、白河崁頂福安宮、碧雲寺、大仙寺、新營太子宮、鹿耳門天后宮、玉皇宮及台灣首廟天壇等20間寺廟，九天累計湧入超過560萬名香客。





此外，台南的商圈與老街亦吸引大量人潮。國華海安商圈、赤崁園區、孔廟文化園區及小西門商圈；南紡購物中心等市區景點，九天累計超過200萬人次前來購物與品嘗美食；安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街等歷史文化老街，亦吸引超過80萬人次，感受濃厚的年節氛圍。



台南的山區與濱海風景區也成為春節旅遊的熱門選擇。包括關子嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、頑皮世界野生動物園、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠隧與台江公園、漁光島、黃金海岸、烏山頭水庫風景區、梅嶺風景區、柳營尖山埤渡假村、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館及十鼓仁糖文創園區等，共吸引超過120萬名遊客前來探索。2025月津港燈節與龍崎光節空山祭等藝術光影盛會，春節期間共吸引超過43萬5千名遊客前來欣賞美麗夜景，成為遊客最愛的春節活動之一。





觀旅局表示，隨著春節假期結束，台南的觀光熱潮將持續延燒。2月8日土城鹿耳門高空煙火秀、2月12日的鹽水蜂炮，將成為元宵節的璀璨焦點。此外，2025新營波光節將於2月8日至3月16日登場，而2025月津港燈節、2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》及2025左鎮燈會則將持續至2月16日，帶來動人的光影饗宴。





即將到來的元宵及228連假，各大景點與精彩活動都值得再訪，邀請國人相約台南，體驗最具魅力的文化觀光饗宴。更多旅遊資訊請參考：台南旅遊網 https://www.twtainan.net/zh-tw