2025鹽水蜂炮11、12開炸　黃偉哲邀訪鹽水小鎮「犁炮」慶元宵

▲台南市長黃偉哲4日出席鹽水武廟前的活動宣傳記者會，與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進共同祈求活動順利、台南市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的國際級民俗盛事台南鹽水蜂炮將於2月11日展開神轎遶境，並於2月12日元宵節晚間，在鹽水國中操場施放3座主炮城，市長黃偉哲4日出席宣傳記者會，與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進共同祈求活動順利、台南市運昌隆，立委陳亭妃、賴惠員，以及市議員沈家鳳、蔡育輝、王宣貿等皆到場表達支持。

黃偉哲表示，台南鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，不僅是全台代表性的民俗活動，更名列世界三大民俗慶典之一，每年皆吸引許多來自國內外的民眾熱情參與。黃偉哲也提到，近期流感盛行，除提醒大家施打疫苗、注意自身健康狀況，期盼透過今日向關聖帝君祈求庇佑，為台南消災解厄、護佑百姓平安。

除了熱鬧非凡的鹽水蜂炮，黃偉哲並推薦順遊充滿藝術氛圍的月津港燈節；此外，鄰近的新營區天鵝湖公園也將舉辦「新營波光節」，誠摯邀請大家前來鹽水與新營漫遊，探索在地古蹟景點，品嚐道地美食小吃，享受難忘的元宵節。

台南市政府指出，參與蜂炮體驗要能玩得盡興，安全最重要，今日宣傳記者會特別安排消防局專業人員現場示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，並提醒有興趣參與蜂炮活動的民眾，其整體服裝應以「非可燃性材質」為佳，包括穿戴全罩式安全帽(保護頭部)、棉質毛巾(保護頸部)、口罩（保護呼吸道）、棉質或牛仔厚外套、棉質或牛仔厚長褲、棉質手套、棉質襪子、平底鞋或運動鞋等，以防止受傷發生。

鹽水武廟表示，蜂炮的由來係過去鹽水曾發生瘟疫疫情，當時民間習俗向武廟主祀的關聖帝君請示，並在元宵節當夜，一路燃放炮竹並神轎遶境直至天明，而就在遶境結束後，疫情就此消退，民眾為感念神恩，以及武廟推廣在地民俗文化的理念下，遂演變成每年必舉行的蜂炮民俗盛典。

今年鹽水蜂炮活動搭配農曆生肖年以「金蛇報喜蛇年行大運」為活動主題，打造精美花燈炮城，並邀請磐果舞團、台南市各國中、小表演「大台南囝仔仙拚仙」活動，亦推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，系列活動精彩豐富。

民眾期待的神轎遶境活動則於2月11日、12日（農曆正月十四、十五）登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎的即時位置，輕鬆參與熱鬧的遶境活動，一同共襄盛舉。

台南市政府再次提醒來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，在體驗犁蜂炮的過程中，選擇有申請設置及檢查合格標誌的炮城，才能維護自身安全，並且要和炮城保持5至10公尺的安全距離，讓炮炮都能順利發射、避免悶燒，才能玩得開心又安全。