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超商咖啡買1送1、買10送10！周末「補班優惠」一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商開工、補班日咖啡優惠一次收。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

開工第一周就遇上補班日，超商也紛紛推出咖啡優惠，幫上班族加油打氣！7-11在「LINE禮物」推出隱藏優惠，精品美式、濃萃美式、熱卡布奇諾「買1送1」，APP開工優惠也持續到2月10日，CITY CAFE「大杯濃萃美式買10送10」，每日限量2萬組，幾乎天天完銷！全家也有指定咖啡第二杯10元，萊爾富祭出買1送1，全聯周末也有熱美式、熱拿鐵買1送1。

★7-ELEVEN

●7-11「LINE禮物」隱藏優惠：

即起至2月7日限時銷售，2月27日前兌換完畢。

大杯熱卡布奇諾（原價55元），買1送1。➝購買連結
大杯精品美式（原價100元），買1送1。➝購買連結
大杯熱濃萃美式（原價50元），買1送1。➝購買連結

▲7-11開工優惠。（圖／業者提供）

●即日起至2月10日，「OPENPOINT行動隨時取」開工打氣優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。
CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。
CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。
CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

●7-11即日起至2月6日門市優惠：

大杯濃萃美式，原價50元，第2杯10元。
大杯濃萃拿鐵，原價60元，第2杯10元。

★全家

●門市優惠，即日起至2月8日：

特大杯經典美式，原價60元，第二杯10元。
大杯熱卡布奇諾，原價60元，第二杯10元。
大杯熱厚濃靜岡抹茶拿鐵，原價65元，第二杯10元。

▲全家指定咖啡第二杯10元。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠，即起至2月9日：

大杯特濃拿鐵，原價65元，買1送1。
大杯特濃美式，原價55元，買1送1。
富桂紅棗茶，原價65元，買1送1。

★全聯

▲全聯周末指定咖啡買1送1。

●全聯線上購PX GO!「分批取」，即日起至2月6日OFF COFFEE開工優惠：

熱美式原價25元，買3送3，平均一杯13元。
熱拿鐵原價35元，買3送3，平均一杯18元。

●門市咖啡周末優惠：

全聯門市OFF COFFEE持續推出周末優惠，熱美式、熱拿鐵「買1送1」，2月8日補班日同享。

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