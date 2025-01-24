超商春節咖啡優惠一次看！全家連9天買1送1、7-11寄杯38杯888元

▲超商春節咖啡優惠來了！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆春節無論是大掃除、開車返鄉、守歲等都需要提神，四大超商紛紛推出咖啡優惠，7-11在APP祭出大杯美式「38杯888元組合」，等於最低下殺52折起；門市也有美式4杯100元、拿鐵3杯100元。全家則推出連續9天咖啡「買1送1」；萊爾富也有指定咖啡任2杯88元、限3天「買1送1」；OK便利商店則有「買2送1」。

▲7-11在門市、APP都祭出優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11門市「1月24日～1月28日」優惠：

CITY CAFE大杯美式，原價45元，4杯100元。

CITY CAFE大杯拿鐵，原價55元，3杯100元。

CITY PRIMA中杯精品美式，原價80元，2杯100元。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵，原價90元，2杯100元。

CITY PEARL珍珠奶茶，原價60元，2杯100元。

CITY TEA四季春青茶，原價35元，4杯100元。

●OPENPOINT行動隨時取「1月24日～2月2日」優惠：

CITY CAFE大杯美式38杯888元，限量15萬組。

CITY CAFE 大杯拿鐵25杯888元，限量15萬組。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯888元，限量10萬組。

CITY TEA 英式紅茶/四季春青茶任選50杯888元，限量10萬組。

CITY PRIMA 大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選15杯888元，限量10萬組。

每日限量案型：CITY CAFE大杯厚乳拿鐵買4送4，每日限量1萬組。

每日限量案型：CITY PRIMA大杯精品馥芮白買4送4，每日限量1萬組。

▲全家新春咖啡優惠，連續9天買1送1。（圖／業者提供）

★全家

●門市優惠

「1月25日至2月2日」連續9天：

Let’s Café大杯單品美式，原價100元，買1送1。

Let’s Café大杯單品拿鐵，原價110元，買1送1。

Let’s Café特濃美式，原價55元，買1送1。

Let’s Café特濃拿鐵，原價65元，買1送1。

搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶，原價65元，第二杯10元。

Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、阿芙佳朵，不限口味「第2件5元」。

「1月22日至2月4日」：燒燒仙草，原價65元，新春優惠價39元。

●線上APP優惠

1月24日「隨買跨店取」單日限定52折起：



Let's Café特濃經典美式（原價55元），350杯9999元，平均一杯 28.57元。

Let's Café特濃經典拿鐵（原價65元），295杯9999元，平均一杯 33.89元。

私品茶65元飲品口味任選，295杯9999元，平均一杯 33.89元。

（可兌換至2027年12月25日，可慢慢喝或揪親友共享。）

Fami!ce霜淇淋原價49元，一日限定「3支99元」。

▲萊爾富春節限時3天買1送1。（圖／業者提供）



★萊爾富

●門市「即日起至2月4日」：

「中杯橙香美式咖啡」或「大杯美式咖啡」，任2杯66元。

「大杯橙香拿鐵咖啡」或「拿鐵咖啡」，任2杯88元。

「1月27日至1月29日」限時3天：

大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、大杯熱富桂紅棗茶都享「買1送1」。

▼萊爾富1月27日至1月29日限時優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

●門市「1月24日至1月30日」：大杯莊園美式或拿鐵，同品項買2送1。

▼OKmart春節指定咖啡買2送1。（圖／OKmart）