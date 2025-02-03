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LIVE／大S病逝流感引關注　疾管署緊急說明最新疫情

生活中心／台北報導

大S感染流感併發重症肺炎死亡，震驚國人，不少民眾急問還沒有流感疫苗可打。疾管署統計，去年10月至今年1月下 旬，全台累計525例流感併發重症與107例死亡案例，流感疫苗則剩約20萬劑。感染科醫師表示，今年國外感染流感回來的案例很多，不排除還會有一波回國感染潮。疾管署下午3時30分召開臨時記者會，將說明流感疫情與疫苗接種事宜，《ETtoday新聞雲》有現場直播。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，過年前預估流感大流行期可能落在1月底左右，1/29、30兩天病人數確實較高，但1/31之後大概持平。

黃高彬說，今年國外感染流感回來的案例很多，有可能是沒有感染過的病毒株，昨天統計約8萬人回台，不排除接下來還會有一波回國感染潮。

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疾管署表示，今年元旦起公費流感疫苗擴大提供全民接種，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應速完成流感疫苗接種。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

▲▼疾管署疫情週報，副署長曾淑慧說明公費流感疫苗擴大全民接種。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長曾淑慧呼籲民眾快打流感疫苗。（圖／疾管署提供）

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