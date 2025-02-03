日本流感「愛子公主」也確診！旅遊必備3類藥、2週前打疫苗為佳

▲日本流感疫情嚴重，醫師建議赴日必備3類藥，最適宜的疫苗接種時機也曝光！（示意圖／Pexels）

文／康健雜誌、梅緣緣編譯

冬季流感疫情連環爆，不只台灣，鄰近的韓國及日本也處於流行期，更有不少民眾赴日旅遊玩到一半就受感染。近期赴日該怎麼自我防護？

近期赴日旅遊的民眾除了當心低溫，也該注意A型流感疫情。不少到日本玩的人在Threads等社群上發文分享，請假去玩大阪、福岡、東京等地旅遊，不是玩到一半就開始出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，就是返台後開始發燒，又被迫再請幾天病假休息。

不只當地民眾和外國遊客陸續感染，連日本皇室愛子公主去年12月23日也確診A流，出現發燒及咳嗽症狀，無法出席明仁上皇91歲生日聚會。

日本A型流感確診數增，遊日可未雨綢繆先備藥

根據《NHK》統計，目前全日本感染A流的患者呈現增加趨勢。去年厚生勞動省公布12月9日～12月15日數據，47都道府縣醫療機構平均增加19人感染，較前一週增加1倍，其中又以大分縣、福岡縣、鹿兒島、千葉縣、北海道、大阪府等地區確診增加人數最多。與11月統計報告相比，除了沖繩縣外，其他地區平均確診人數都明顯上升。

旅日達人、前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）表示，因去年12月28日～2025年1月5日為日本的「奇蹟9連休」，最多連放9天，如果在當地感染A流可能難以就醫。他建議，赴日旅遊的民眾可以先準備或至日本藥妝店購買以下藥物：

1.對抗發燒喉嚨痛：止痛藥

2.止咳化痰、對抗鼻塞鼻水：綜合感冒藥

3.對抗喉嚨痛：喉嚨噴劑、喉糖等

日本呼吸道疫情升溫，4方法降低感染風險

日本感染症學會流感委員會委員長石田直指出，1月後不只流感，新冠肺炎疫情也會同時達到高峰，呼籲還沒有接種疫苗的民眾，年底盡速接種。

對此，孔祥琪指出，疾管署普遍建議65歲以上高齡族群及慢性病等免疫力較低的患者，可同時接種流感及新冠疫苗。但如果是年輕、身體健康狀況良好的族群，為避免赴日旅遊卻感染流感、敗興而歸，還是可以在出發日「2週前」提早打流感疫苗提升保護力。

冬季有計劃前往日本旅遊的民眾除了施打疫苗，抵達當地後則建議：

・盡量戴口罩

・盡減少出入人潮擁擠的地方

・盡勤洗手

・盡如果天氣太冷難以或無法以肥皂洗手，可以乾洗手及酒精消毒

另針對部分民眾在社群上提及，旅平險是否能在確診流感後「派上用場」，孔祥琪則表示，除台灣5類法定傳染病外，出現「海外突發疾病」例如在日本感染A流，只要收齊日本醫療院所就診醫療收據及診斷書，旅平險多半可給付。但建議在出國前，先仔細閱讀保險公司的除外責任項目，了解自身權益保障。

延伸閱讀：

流感症狀懶人包：感冒差異？多久會好？4招症狀緩解

月經沒來怎麼辦？常見月經推遲原因、疾病警訊一次看

月經飲食怎麼吃？月經來喝什麼？經期3階段最佳飲食法

2025運勢揭曉！3生肖蛇年最強運，專家：犯太歲反而旺

50歲是獨旅最佳時機！有錢、有體力、不亂墜愛河，還能累積「快樂存款」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章