疫情巔峰！日本流感「重症患者」激增　醫師驚嘆：沒遇過這種情況

▲日本流感疫情至去年12月底迎來高峰。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

台灣知名女星大S（徐熙媛）今年1月底和全家人前往日本旅遊，豈料卻疑似因為流感而併發肺炎，最後以48歲的年紀在醫院病逝。其實，日本國內流感疫情嚴重，至今累計超過950萬人感染儘管目前疫情稍有趨緩，但還是有身體健康的一般患者，病況惡化到需要使用葉克膜，當地醫師直言，「從沒見過這種情況！」

根據日媒《南日本放送》（MBC），日本當地的流感疫情2024年12月23至29日到達巔峰，境內5000兼具點醫療院所在該周統計出的流感患者人數突破31萬7812人，還比前一周暴增10萬餘人，其中鹿兒島大學醫院就大量湧入流感重症患者，擠爆加護病房。

一名50多歲身體健康的女性被送往鹿兒島大學醫院緊急搶救中心，該名女性本身並無罹患其他慢性疾病，豈料今年1月中去突然出現身體發燙、發燒的情況，原本在自家休養，不過卻因肺炎症狀惡化，最後於今年1月21日送往鹿兒島大學醫院。

鹿兒島大學醫院急救中心主任坦花泰之透露，「該名女性病患在被運送至醫院治療時，已經幾乎失去肺部功能了！其實，感染流感重症的患者數至今仍不斷增長，這波成長潮的可怕程度，是過去以來未曾經歷過的。」

坦花泰之指出，上一季鹿兒島大學醫院染上流感後惡化為肺炎的患者數為25人，然而今年冬季卻暴增至72人，足足增加了3倍之多。他表示，如今這波可怕的流感顛峰期，令他回想起2022、2023年新冠肺炎疫情實感染人數暴增。

至於為何這波流感疫情會惡化到難以收拾？坦花泰之分析，他認為自從全球新冠疫情獲得控制後，不願意接種疫苗的人變得更多了，「在我的印象中，接種流感疫苗的人變少了。」

報導分析，由於接種疫苗能夠有效防止流感或新冠肺炎惡化為重症，因此隨著接種疫苗的民眾變少，導致染疫甚至是病況惡化的民眾變得更多，「就算年紀只有40多歲，也有人因為病況惡化至重症而住院，絕對不能因為年輕時身強體壯，就輕忽此次流感發展。」