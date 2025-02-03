大S曾談離別話題　陸網挖出「1句話」不捨：她一直這麼清醒

▲大小S感情非常好。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

記者曾筠淇／綜合報導

小S今（3）日發聲明證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。消息讓許多人震驚不已，還有網友挖出大S過往上節目所說的話，大讚大S一直都是個很清醒、很理智的人。

2019年時，大陸觀察真人秀《我們長大了》曾邀請大S徐熙媛擔任特別嘉賓。大S在節目中透露，她上有姊姊、下有妹妹，大家也都知道她跟小S感情很好，手足對她來說很重要。

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至於大小S感情到底有多好？大S曾提到，當她很傷心、很生氣或是快要崩潰的時候，就會衝進「房間的小廁所裡面」，窩在這個小空間，並抱著自己的腿，用思考能力化解她該化解的東西，「心情調解完之後，會打給我妹妹，跟她說我有一個心情的轉折」。

大S說，她跟妹妹兩個人的關係，「就是不管怎麼樣，她知道我人生最後的、最後的那前幾分鐘在幹嘛，她要知道，因為我每一天都當作是最後一天來過」。

▲大小S有許多粉絲。（圖／品牌提供）

接著大S被問及，她是從何時開始把每天都當成最後一天來過？她也回答，「我生完孩子之後，有幾次差一點回不來，尤其生第二胎之後，就是鬼門關前走了一回，所以我就開始有這個習慣」。

大S也在節目中聊到分離的話題，說她和小S一起主持一個現場直播的節目，這7年間兩人每天見面，從來沒有分開過，可是後來她要去廣州拍片三個月，妹妹就非常捨不得，替她辦了歡送會，還哭個不停，足見兩人的好感情。

大S猝逝的消息傳出，節目片段也被挖出來。不少大陸網友都在微博上表示，「雖然我知道她從不怕死，但是少了這麼一個有趣的靈魂，真的可惜」、「她一直這麼清醒、理智，她曾是我成長路上的動力來源，感謝她來過」、「是很勇敢的人，對死亡也很淡然」。