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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批卓榮泰用覆議拖延選罷法生效　黃國昌：台灣民主政治發展的不幸

記者袁茵／台北報導

立法院去年底三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」部分條文，行政院昨（2）以電子和紙本公文送出覆議函。民眾黨代理主席、立院黨團總召黃國昌今（3）日批評，行政院長卓榮泰執意為之的原因，就是希望掩護、協助民進黨接下來發動的大罷免，堂堂行政院長將覆議當拖延法案生效工具，讓民進黨繼續拿樁腳名冊，是台灣民主政治發展的不幸。

▲▼立法院新會期 報到 民眾黨 黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌3日上午率7名白委集體到立院報到，會後接受媒體訪問。針對行政院昨在春節年假最後一天送出「選罷法」，黃國昌表示，行政院針對「選罷法」連署過程加嚴程序法案提出覆議，非常典型就是兩手策略的一環，「卓榮泰心裡難道不知道，這個覆議案註定失敗嗎？」

黃國昌提及，相信卓榮泰心裡非常清楚，第三度要提出的覆議一定以失敗收場，他仍執意為之，就是希望跟民進黨發動的大罷免相互配合，藉此拖延生效日期，迴避連署程序中必須更嚴謹的新法規範，「卓榮泰作為與目的，司馬昭之心，路人皆知。」

黃國昌指出，令人非常遺憾的是，我國民主憲政下，應該慎重為之的覆議，現在被行政院長拿來作為拖延法案生效日期的工具與手段，「請問卓榮泰，這麼嚴肅的覆議權，竟然被你拿來當拖延法案生效的工具，你不會覺得汗顏嗎？台灣有哪一任行政院長做得像卓榮泰一樣，如此失格？」

黃國昌強調，更可笑的是，昨（2）天還在春節國定假日，為了進行政治上的操作，卓榮泰派祕書長龔明鑫大動作在綠委護衛下，將所謂的覆議案貼在立法院秘書長信箱，讓所有人看了啼笑皆非，「請問卓榮泰，行政程序法基本規範，行政院上上下下這麼多法律專才，大家都忘了行政程序法基本規範嗎？」

黃國昌說明，所有法定期間遇上國定假日，一定是往後自動展延一天，「這麼基本的道理，我不相信行政院這麼多能人與法律專家，會不知道連法律系學生都知道的基本道理。」行政院昨天做這樣荒腔走板、貽笑大方的行為，目的就是進行政治操作與新聞炒作而已。

最後，黃國昌說，卓榮泰第三度提的覆議案，注定以失敗收場，民眾黨8位立場一致投票反對覆議，卓榮泰也心知肚明，一個堂堂行政院長，把我國《憲法》如此嚴肅的覆議，拿來作為拖延法案生效工具，掩護與協助接下來民進黨要發起的大罷免，迴避連署程序加嚴規定，讓民進黨繼續拿樁腳名冊出來搞，這是台灣民主政治發展的不幸，所有的政治責任，總統賴清德、卓榮泰無法迴避，難辭其咎。

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