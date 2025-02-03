大罷免來臨！黃國昌要賴清德懸崖勒馬　否則將有相對應政治作為

記者袁茵／台北報導

立法院第11屆立委在1日就任滿一周年，罷免團體今（3）日前往中選會集結送件；面對大罷免時代來臨，民眾黨代理黨主席黃國昌喊話兼任民進黨主席的總統賴清德三思、懸崖勒馬，以台灣為念、以蒼生為念，若繼續透過兩手策略態度，民眾黨將有相對應的政治作為。

▲面對大罷免，黃國昌籲賴清德懸崖勒馬。（圖／記者屠惠剛攝）

兼任立院民眾黨團總召的黃國昌3日上午率7名白委集體到立院報到，會後接受媒體訪問。針對今日有罷免團體送件，黃國昌表示，自己在新春的時候，已經利用機會3次對總統、民進黨主席賴清德公開喊話，賴清德在新春談話時，口中喊要團結社會、朝野要和諧，實際上做的事情卻是鼓動大罷免，加劇台灣社會的分裂與對立衝突。

黃國昌提及，希望利用開春第一天工作的時候，再次懇切希望賴清德能夠三思、懸崖勒馬，以台灣為念、以蒼生為念，賴清德不僅僅是黨主席，更是這個國家的總統，如果現任國家總統面對台灣未來政治以及立法院運作，在這麼重要的關鍵時刻，繼續大玩兩手策略，「我相信這是國家的不幸，也是對人民、對整個社會未來發展埋下巨大隱憂的因子。」

黃國昌指出，他會靜候賴清德的回應，如果賴清德繼續選擇透過這樣放任、兩手策略態度，民眾黨會有清楚相對應的政治決斷與政治作為，「我希望賴清德三思、以蒼生為念，懸崖勒馬」。