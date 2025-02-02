快訊／大罷免開跑！　破18選區民團明準時送件拼罷免藍委

▲民團開跑罷免國民黨立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨是本屆立委就職一週年，依「公職人員選舉罷免法」規定，也是可提出罷免案的第一天。明（3日）中選會開工，至少18個罷免國民黨立委團體明早將集結召開記者會，遞出第一階段提議連署書，其中就包含涂權吉、葉元之、傅崐萁、羅廷瑋等指標選區，另有約8個選區將於隔周送出，至少26個國民黨立委選區罷免戰已「箭在弦上」。

國會朝野對峙衝突不斷，各地民間團體春節期間遍地開花展開罷免提案連署，民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，並呼籲開工日要向中選會送出連署書，國民黨不甘示弱反制，由地方黨部開第一槍召集連署，率先以政黨之姿介入罷免戰。

昨（1日）是本屆立委就職一週年，依「公職人員選舉罷免法」規定，也是可提出罷免案的第一天。依「選罷法」規定，第一階段罷免需由原選舉區選舉人「提議」，提議人數需達原選區選舉人總數一％以上。而稍早，罷免團體已經串連並統一發出採訪通知，明（3日）將由反共護台志工聯盟3號志工曹興誠陪同全國罷免團體，赴中選會遞送罷免提議連署書，送件前將於現場聯合聯訪。

多個選區罷免團體就包含：北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；投縣游顥；中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。

據了解，另有約8個選區雖連署狀況頗為熱絡，但因罷免團體較晚成立等原因，考量文書作業時間，將於隔周送出，總計至少26個國民黨立委選區罷免戰幾乎已成定局。

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法、財劃法、憲訴法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法則因國民黨團要求暫緩送出，國民黨團上月24日函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，但考量行政院提覆議、總統公告等時程，最快要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而藍營「以罷制罷」因起步較晚，可能適用新制，為此，藍營可能在覆議階段採取拖延戰術，為「以罷制罷」也能適用舊法爭取時間。