日本巨大天坑深達15m！卡車司機受困「生死未卜」　搜救行動受挫

▲日本埼玉縣八潮市縣道十字路口出現巨大天坑，深度達15公尺，跟著卡車墜落天坑的74歲男駕駛生死不明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣八潮市某條縣道1月28日發生路面塌陷，疑似因為下水道老舊腐蝕，導致水不斷侵蝕地層，進而引發地層坍塌，先是出現巨大天坑後，再出現一個新的天坑，最後崩塌面積擴大，讓兩個天坑合而為一，深度達15公尺，74歲男性開著卡車掉落至天坑內，至今仍無法獲救，當局難以展開搜救行動。

根據《日本放送協會》，埼玉縣八潮市1月28日出現巨大天坑，一名74歲男性駕駛當場跟著卡車墜落在內，儘管已經超過搜救黃金72小時，至今卻依舊生死不明，隨著地下水等滲入腐蝕，天坑不斷擴大，深度達15公尺、從底端計算則有8公尺的土石堆疊。

搜救當局計畫剷除土石，為了能讓重型機具順利進入天坑內部進行搜救，因此計畫在天坑處造出斜坡，儘管相關作業已經在昨（1）日上午完成，但1日傍晚以後天坑累積一定程度的水，導致天坑隨時都有坍塌可能，因無法確保搜救人員進入天坑內部後的安全，當局只能被迫中斷搜救作業。

為此，搜救當局今（2）日計畫在斜坡周圍撈起土石，並置入巨型沙包（土囊）。不過，隨著氣象當局預估包括八潮市在內等埼玉縣南部地區可能會降雨、下雪，進而導致地質變得更加脆弱，恐導致天坑進一步出現坍塌風險，因此搜救當局得花更多時間來確保搜救人員進入天坑時的安全。

根據日媒《讀賣新聞》，如今距離事發已經超過100個小時，擔憂天坑崩塌面積孔進一步擴大、引發「二次災害」，因此當局將半徑200公尺以內劃為警戒區，將避難所設置在八潮中學的體育館，埼玉縣府要求周圍5棟住宅的居民前往避難，並呼籲周遭居民儘量節制使用排水道。