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宣誓就職以來首度會晤！日相石破茂7日訪美會川普　盼深化美日同盟

▲▼日本現任首相石破茂。（圖／達志影像／newscom）

▲日本現任首相石破茂。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今年1月20日就任後，簽署46項行政命令，包括讓美國退出世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定，如今更針對加拿大、墨西哥、中國等加徵關稅，這也讓日本膽戰心驚。如今，日本首相石破茂與川普的首場會談，將確定於美東時間7日在華府進行，日美同盟發展備受各界關注。

根據《日本放送協會》，其實早在川普當選後、宣示正式就職總統前，日本石破政府就曾透過多個管道連繫美方，期盼能夠儘早推動石破茂與川普之間的首場會晤，不過卻被川普以各種理由婉拒。如今，兩人的第一場會晤，已經敲定於7日在華府進行，石破茂計畫透過建構雙方之間的信任關係，來深化日美同盟的發展。

石破茂1月31日在眾議院預算委員會上表示，「期盼能夠建構新型態的日美同盟，符合日美兩國的國家利益，並將日美同盟提升至新高度」；報導分析，石破茂期盼透過此次與川普之間的會談，建構日美兩國領導人之間的信任關係，以此來深化日美同盟發展。

日本外務大臣岩屋毅也在記者會上表示，「自從川普政權上路後，首度促成日美兩國領導人會談。首先，期盼能夠確立兩國領導人之間的信任關係。同時，期盼日美同盟關係並不侷限在兩國之內，而是將關係深化至影響地區、乃至於全球的高度。期盼能夠讓會談開花結果。」

▲▼日本前首相安倍（左）、美國前總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲針對下周美日會談，川普再度提到「已故摯友」前日相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

針對下周與石破茂的會談，川普也於當地時間1月31日在白宮向現場記者表示，「日本總理大臣石破茂將於下周來訪。日方從先前就不斷洽詢會談事宜。我非常尊敬日本這個國家。我喜歡日本。我期待著他們訪美來和我對話。前日向安倍晉三是我非常親近的摯友，他的死亡對我而言是非常悲傷的一天。」

報導指出，隨著近年來中國積極發展軍事力量與頻繁進出海洋、北韓（朝鮮）頻繁試射彈道飛彈，在東北亞地區情勢變得更加嚴峻之際，日美兩國在地區安全上是否持續深化合作，成為會談上備受關注的議題。

對於石破茂而言，他可能將向川普說明日本是否持續增加防衛費用，而在沖繩縣尖閣諸島面臨中國頻繁派海警船進入，也可能要求套用美軍防禦義務的《日美安全保障條約》第5條，確保美方勢力能夠介入日本西南海域。同時，石破茂也可能尋求川普，協助解決遭北韓綁架的人質釋放議題。

根據日媒《共同社》，日本「最大在野黨」立憲民主黨黨代表野田佳彥昨（1）日在岡山縣岡山市召開記者會，針對預計下周進行的石破茂與川普會談發表看法，他呼籲石破茂能夠在會談上苦勸川普，盼能深思熟慮退出WHO與巴黎氣候協定的決定是否恰當。

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