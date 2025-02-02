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第3次飛日本過年！他今年失望「對台人友善程度降了」竟爆共鳴

▲▼日本,旅遊,出國,大阪,東京,京都。（圖／資料照）

▲原PO飛到日本過年，覺得日本人的友善程度下降了。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會趁過年休很多天時出國，有網友連續第三年飛到日本過春節，可是今年卻明顯感覺到日本人變得不友善，旅館的服務素質變差，期待一整年的家族旅行，玩得失望又傷心。就有人也有感，「這一兩次去日本，真的發現日本人對於台灣人的友善程度下降了」，話題引發議論。

有民眾在FB的旅遊情報社團感嘆，今年是他們家連續第三年飛到日本過年，前兩年的經驗都很不錯，可是今年入住溫泉旅館時，遇到大吼大叫的櫃台人員、房間發出惡臭的狀況。到旅館餐廳用餐時，被安排在離取餐區遠，又看不到景觀的位子，周遭則都是說中文的住客。

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此外，住別間旅館時，因為餐廳相當擠迫，讓他感覺不像度假，像到難民營領救濟。這令原PO失望不已，第N次到日本玩，第一次強烈感受到日本人的不友善，一想到今年還有好幾次日本旅行安排，就好想取消。

貼文引發議論，就有網友表示，最近去日本時，遇到很多次素質很糟糕的台灣旅客，有的在櫃台大吼大叫的、在地鐵上大聲聊天等等，讓他覺得很丟臉，「這一兩次去日本，真的發現日本人對於台灣人的友善程度下降了。」

留言引發共鳴，「遊客太多，確實服務品質有差，已經沒有以前的周到跟珍惜了」、「最近日本旅遊的確有種族歧視感」、「我們這次去也是這樣的感覺」、「同感，沖繩」、「全日本都有差不多的狀況。」

但更多人逆風開批，「台灣人超吵的+1，我們去的地方很安靜，只要出現台灣人，那個台灣腔還有很明顯台灣旅行社的旗子 一出現，超級吵」、「我在藥妝店等台灣團客彼此湊打折金額數，完全沒在管後面排隊等待的人，直接插隊湊金額，真的很丟臉。」

也有網友表示，「我覺得把外國遊客跟本地人分開安排滿正常的」、「1月底剛回台，沒有感覺差別對待耶，在帶廣的小餐館，只有我們一組台灣客，其他都當地人，老闆娘超親切，還請小孩喝養樂多」、「我都是獨旅，體驗都很棒」、「我遇到的都很不錯耶！態度都非常和善，非常願意幫忙。」

還有在當地飯店工作的台灣人表示，其實員工大多會想盡力服務好每位客人，但總有客人把好意當隨便，日積月累之下，日本飯店和餐廳對外國觀光客很感冒，「懇請大家將心比心、入境隨俗、不要把壞習慣帶來，該守時的請守時 ，不要大聲喧嘩，規定就是規定請遵守。」

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