再戰2026？被小草嗆「選不贏民眾黨」　王浩宇：I will be back 中壢

▲王浩宇於1月29日大年初一表示「I will be back. 中壢」，暗指2026有可能重選桃園市議員。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者袁茵／台北報導

2021年被罷免的前民進黨桃園市議員王浩宇，昨（29）大年初一在臉書表示，已經習慣安逸生活，原本對選舉還好，但最近看到小草囂張嗆「選不贏民眾黨」，因此2014年站在路口300多天的鬥志又回來了，「I will be back. 中壢」。

王浩宇昨（29）在臉書上發文表示，過年回到中壢，高雄真的很好，但看到自己的家鄉發展停滯，還是會覺得感慨，「中壢人要的是什麼呢？ 為什麼城市的發展，會跟高雄差那麼多。再堅強的人，被罷免都會自我懷疑」。

王浩宇提及，認真思考、沈澱，自己真對得起議員的職責，潘忠政的統計說他全勤，「當時批評韓國瑜，質疑黃國昌、柯文哲，證實我的猜疑是對的，他們才不是台派的夥伴」。

王浩宇指出，自己這幾天回來，遇到很多朋友跟鄰居，對方得知他4年過後又可以回來選，「已經習慣安逸生活的我，對選舉其實還好，但當我看到小草囂張，嗆聲說我選不贏民眾黨，那種2014年站在路口300天多的鬥志又回來了，雖然還沒決定，但如果真的罷免成功，我絕對有回來把沒做完的事做完的決心。I will be back. 中壢」。

王浩宇曾擔任桃園市第7選舉市議員，2021年1月16日進行「罷王案」投票，總投票人數為9萬2226人，最終結果為同意票8萬4582票，不同意票7128票，投票率28.14%，因此罷免成功，而王浩宇於1月22日解職，4年內不得再參選桃園市議員，成為台灣首件成立、首件通過的直轄市議員罷免案。