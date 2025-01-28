勇救4童！英雄老闆還原經過「就是賭」　無懼爆炸：燒到也要救

▲英雄老闆說，當時電動車火燒車爆炸，衝進去救人「就是賭」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

國道一號楊梅休息站25日發生電動車自撞火燒車造成4死4傷，事發第一時間有一名鋁模公司張姓負責人不顧火勢衝上前抱出4名孩童，事蹟讓許多人看了相當感動。張男今（28）日表示，當時電動車爆炸，但會衝進去救人「簡單來說就是賭啦」，因為裡面的乘客還有呼吸，好歹給家屬一個完好的樣貌，就算燒到也要救。

張男說，當天是吃尾牙先走，到了休息站想休息一下，正要睡的時候就聽到自撞的聲音，當下是個人判斷去救人，因為第一次跟第二次爆炸都算蠻大的，當時的火還在前半段，慢慢從地板延伸過來，所以那時候就趕快叫外面的警察用滅火器噴地上的火，大家也很好奇為什麼這麼高溫沒有燒燙傷，覺得主要原因是熱源好像都來自於電池，還沒有燃燒的地方熱度還算可以撐過去。

至於沒有救到前座會不會遺憾？張男說這怪不了任何人，因為這個有些人會怕有些人不會怕，當下其實都有跟在場的一些警察或是民眾，說可以多幾個人先去副駕把人拉下來，因為那時駕駛座上的倪男已經整個變火焰，「那我想可能真的不敢，因為當下其實那個場面很混亂，連警察都不知道到底該怎麼辦」，那時候最正確的方式，可能就潑水破窗把那個門拉開來。

張男表示，平常做模板、鋁模板的工作，沒有接觸消防這方面的東西，會比較冷靜的原因，可能是做工程的經驗，關於安全性跟火焰，大概粗淺預設可能會怎麼樣，但因為對電動車的了解不多，「簡單來說就是賭啦」，而當時可能吸了不少氣體，鼻子跟喉嚨都還是很不舒服，應該過一陣子就好了，剛好過年期間也沒辦法看醫生。

▲楊梅休息站電動車自撞釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男指出，大家不要說英雄還是什麼，也不要去怪警消，因為沒有警消幫忙也沒辦法，加上每個人感受不同，「我當下的感受是，我覺得還好啊，我可以進去了，我一定能在他爆炸前把人救出來，我心裡是這樣想」，可是旁邊的人就不一定，可能他們受的專業，是不要再去讓自己遭受到這個危險，「就算我有這個認知，我還是會去是，因為人還有呼吸」，好歹給家屬一個完好的樣貌，就算燒到也要救，「我們是活著的人，有辦法去控制自己要受損到如何程度，當下就有想一定會受傷」，那時腳再痛都是撐在那邊。