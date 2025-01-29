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小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲過年大年初一至初五來大龍門觀光廊帶走春踏青，就能拿到期間限定的小龍年遊大龍門非來BOOK立體摺頁。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園大溪、龍潭及石門水庫擁有豐富的自然景觀及人文底蘊，「大龍門觀光廊帶」是桃園市政府將充滿閩南文化特色的大溪、擁有各式客家美食的龍潭，以及湖光山色的石門水庫串起的嶄新觀光品牌，藉由3大區域的獨特魅力，搭配春節限定活動，絕對是今年過年出遊、祈福走春的最佳選擇。市府觀光旅遊局特別在新春期間，配合今年小龍年推出結合大龍門意象設計的非來BOOK立體摺頁，歡迎大家在年節期間來大龍門走春免費領取。

立體摺頁大龍門景點躍然紙上

桃市府觀旅局周柏吟局長表示，甫推出就超吸睛的非來BOOK立體摺頁，是由知名摺紙藝術家洪新富老師及插畫家蕭民遠親手操刀，強強聯手將在地的觀光景點和文化元素躍然紙上。想體驗「步步高陞」大溪河階地形美景或是龍潭昔日黃龍現身「有龍則靈」神話，抑或是溪洲山、石門山構成石門「魚躍龍門」的壯闊景觀，透過立體摺頁讓景點介紹更生動有趣。另外，仔細看立體摺頁「大」「龍」「門」字樣的創意設計，裡面可是暗藏大大巧思，有別一般的摺頁，這一款是採3D沉浸、手作互動、開闔彈出的另類方式，除了是本驚奇的立體摺頁外，加上燈光投射，大龍門投影也能成為燈節應景的光影遊戲放進家中展示櫃，過節親友來造訪，它一定會吸引大家的目光。

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

春節限定現場免費發送及體驗

桃市府觀旅局周柏吟局長表示，想要收集領取這麼有特色的立體摺頁的大小朋友，可利用春節期間（初一至初五）於大龍門沿線的大溪老城區遊客中心、北橫及慈湖遊客中心，康莊及大北坑休閒農業區遊客中心，以及大溪木藝生態博物館、客家文化館遊客中心、臺灣客家茶文化館商店街、龍潭大池管理中心、11份觀光文化園區B棟1樓美檜教室等10處地點領取，各地點每日限量僅150份，在現場有導覽人員教學製作，一邊做一邊介紹在地的特色及文化，讓遊客或親子能更深入了解大溪、龍潭、石門水庫的美景及特色。

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,旅遊,過年,春節,走春,大龍門。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

過年走春祈福一定要來遊大龍門

過年期間除來大龍門10處景點免費領取限定立體摺頁外，大溪、龍潭及石門水庫還有許多知名走春的景點，包括大溪老街、月眉休區、山豬湖、慈湖、石門水庫、三坑老街、石門活魚、龍潭大池、小人國等，周邊也有很多百年及特色的廟宇，例如學子祈求學業進步必來「惜字亭」就在大溪觀音亭，元宵迎財神必訪龍潭龍元宮、情人節必拜月老就在龍潭大池南天宮以及石門水庫遊艇限定薑母島鎮安宮等，希望大龍門各種保佑讓你開運、轉運、好運來。

#非來BOOK立體摺頁 領取地點與時間（每日限量150份）
大溪老城區遊客中心
1/29(初一)- 2/2(初五)，每日09:30、14:00，分2梯次發送
北橫遊客中心
1/29(初一)- 2/2(初五)，每日09:30、14:00，分2梯次發送
慈湖遊客中心
1/29(初一)- 2/2(初五)，每日09:30、14:00，分2梯次發送
康莊休閒農業區遊客中心
1/29(初一)- 2/2(初五)，每日9:00-18:00限量發送
大北坑休閒農業區遊客中心
1/29(初一)- 2/2(初五)，每日8:00-22:00限量發送
大溪木藝生態博物館館舍
1/30(初二)-2/2(初五)，每日9:30 -17:00限量發送。
桃園市客家文化館遊客中心
1/31(初三)-2/2(初五)，每日9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30，分6梯次發送
臺灣客家茶文化館商店街
1/29(初一)-2/2(初五)，每日10:50、12:50、14:50，分3梯次發送
龍潭大池管理中心
1/30(初二)-2/2(初五)，每日10:00、13:00，分2梯次發送
十一份觀光文化園區（B棟1樓美檜教室）
2/1(初四)- 2/2(初五)，每日10:00-17:00限量發送

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