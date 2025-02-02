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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

▲▼國民黨提議選罷法逕付二讀 朝野表決 舉牌表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院表決選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國會朝野對峙衝突不斷，各地民間團體春節期間遍地開花展開罷免提案連署，民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，並呼籲開工日要向中選會送出連署書，國民黨不甘示弱反制，由地方黨部開第一槍召集連署，率先以政黨之姿介入罷免戰。據了解，民團部分，已經有18至20個國民黨立委選區達標罷免連署第一階段，並預計於明（2日）上午赴中選會送件，其中就包含王鴻薇、葉元之、傅崐萁、羅廷瑋等指標選區，另有約8個選區將於隔周送出，至少26個國民黨立委選區罷免戰已「箭在弦上」。

昨（1日）是本屆立委就職一週年，依「公職人員選舉罷免法」規定，也是可提出罷免案的第一天。依「選罷法」規定，第一階段罷免需由原選舉區選舉人「提議」，提議人數需達原選區選舉人總數一％以上。

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法則因國民黨團要求暫緩送出，國民黨團上月24日函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，但考量行政院提覆議、總統公告等時程，最快要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而國民黨「以罷制罷」因起步較晚，可能適用新制，為此，藍營可能在覆議階段採取拖延戰術，為適用舊法的第一階段連署爭取時間。

據了解，明天正式春節後正式開工日，將有18至20個國民黨立委選區的罷免團體赴中選會遞件，送出第一階段罷免提議書，其中包含北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；投縣游顥；中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。

另有約8個選區雖連署狀況頗為熱絡，但因罷免團體較晚成立等原因，考量文書作業時間，將於隔周送出，總計至少26個國民黨立委選區罷免戰幾乎已成定局。

罷免團體人士透露，明天早上就會有送件，罷免團體也夠多、約18至20個上下，將會分兩階段進行，第一階段趕在3號送件、第二階段約在下禮拜，有8個左右。該人士也預告，「會有意想不到的選區送件。」

對於連署狀況，罷免團體人士坦言，深藍選區蒐集不易，還有交通問題，有的選區可能三天就送完，有的一個禮拜還送不完，在送件後，一階跟二階連署之間大概有1個月左右的審核期，因為二階連署格式不同，所以活動可能轉為文宣戰等等。
 

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