吳靜怡曝遭警員跟蹤嗆蔣萬安出來面對！　信義警分局長自請處分

▲吳靜怡發文遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行長官指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）



記者張君豪／台北報導

罷免藍白立委團隊1日在松山慈惠堂旁的虎山登山口申請「發春聯護民主」活動，並邀情臉書知名政治評論員吳靜怡一同參加，吳靜怡事後在臉書po文指控，她參加活動從上山到下山、頻頻遭到警方跟蹤，並要求台北市長蔣萬安出來面對。信義警方對此則坦承：因現場有被罷免支持者叫囂且情緒激動，警方為防止衝突發生才會派員跟隨罷免活動的知名者，但吳靜怡指控警員跟蹤她到信義區五分埔一帶，與警方說「要在現場保護她」說法明顯不符。



對此信義警分局傍晚說明坦承「現場指揮官分局長李憲倉下達指令欠缺明確，已自請處分。信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。」分局指出：包含台北市長蔣萬安、立委徐巧芯等人中午到松山慈惠堂參拜，為了防止與在旁的罷免群眾發生衝突，才派員跟隨參加罷免活動知名人物。



但警員確實跟隨吳靜怡直到2公里外的五分埔派出所，警員執勤範圍已經遠遠超過分局所強調的「保護與會者安全」吳靜怡甚至在臉書PO文批評「蔣萬安好大、葛瑞絲好怕！萬安警總的演習」認為信義分局警員從松山慈惠堂沿路跟隨，她繞到五分埔派出所才敢停車，認為市長蔣萬安應該給她一個交代！

信義警分局對於派警員尾隨知名政治評論員的爭議，回應如下：信義分局執行「發送過年春聯，傳達民主理念」申准之合法集會活動安全維護勤務，編派警力於現場進行秩序維護及交通疏導。

加上本日被罷免人接連參加慈惠堂與奉天宮參香活動，現場有眾多被罷免的支持者，且群眾情緒高漲，為防止不同意見民眾衝突，信義分局遂派遣員警跟隨參加罷免活動之知名人物，惟跟隨至五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確逾越比例原則，信義分局現場指揮官、分局長李憲蒼下達指令欠缺明確，已自請處分，信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。

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