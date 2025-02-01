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反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

▲▼蕭美琴、吳思瑤合體發紅包。（圖／翻攝吳思瑤threads）

▲蕭美琴、吳思瑤合體發紅包。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

記者杜冠霖／台北報導

國會朝野對峙衝突不斷，各地民間團體春節期間遍地開花展開罷免提案連署，民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，並要求下週一開工日要向中選會送出連署書，國民黨亦不甘示弱反制，更鎖定民進黨團幹事長吳思瑤作為頭號人選。而昨日副總統蕭美琴特別到關渡宮走春，並和吳思瑤同框打氣，吳今（1日）表示，從零開始，從無到有，我們在北投士林扎根也深耕。「現在的我們都不再年輕，但初心不變，更成熟的我們擁有更強大的能量，想為台灣做更多、也做更好！有堅持不懈的姐妹，我好驕傲！」

吳思瑤表示，昨天蕭美琴來關渡宮走春，帶來了春光燦爛。自己因為還在掛病號，美琴很關心一直問「身體還好嗎？」發送紅包時也會以眼神示意「還可以嗎？」姐妹倆真的很有默契，她發紅包我握手，速度配合得很好，問候時也國台語穿插。這種好默契不是一天兩天可以培養的。

吳思瑤指出，20多年前，蕭美琴參選台北市北區立委，自己就是她的競選總幹事。兩個年輕女生，在北投士林開啟了政治的不歸路。20年前都20來歲，懷抱對政治的熱忱、對台灣的愛，蕭美琴放棄國外學業返台，自己放棄出國深造，全心全意投身公共事務。

吳思瑤回憶，從零開始，從無到有，我們在北投士林扎根也深耕。年輕時就是這樣互相陪伴彼此支持，一步一腳印一起踏遍大街小巷，沒有背景也欠缺經驗，但我們都不害怕，「無數次，我們累了倦了，病了倒了，不服輸的信念驅使著我們，咬著牙鼓起勁，繼續衝了拚了！」

吳思瑤表示，2025的今天，蕭美琴成為副總統貢獻台灣，自己擔任立委持續守護北投士林。變化很大，但其實什麼也都沒變啊，「現在的我們都不再年輕，但初心不變，更成熟的我們擁有更強大的能量，想為台灣做更多、也做更好！有堅持不懈的姐妹，我好驕傲！」
 

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