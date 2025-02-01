大罷免遍地開花　他揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

今天是2月1日，也代表自去年底開始由多個民團醞釀多時的「大罷免」將正式啟動。前國民黨青年部主任陳冠安指出，民進黨立委吳思瑤上任1年僅30件主提案，1案撤回、2案廢止、7案舊案重提、13案非首位主提人，只有7案是新提且為首位主提人，「最混立委吳思瑤，7成法案魚目混珠！」

前國民黨青年部主任陳冠安說，年前他曾揭露吳思瑤上任立委一整年，質詢37次，法律主提案30件，在扣除正副院長的111位立委裡，不只雙雙低於平均多達30%和58%，兩者分別排名82和83，更是立委後段班。

「今天，我要再揭露吳思瑤這30件法律主提案的構成，告訴所有士北鄉親，吳思瑤的問政表現，有多愧對選區，有多慘不忍睹！」陳冠安指出，吳思瑤的30件法律提案裡，青年基本法因為提兩個不同版本，所以撤了1案，剩29案，「而這29案裡有7案，吳思瑤基本是原封不動拿前兩屆的舊法案來重提」。

陳冠安說，這代表，一個法律主提案已經是後段班的立委，她的主提案裡竟然有23%的比重是舊法案。再來，吳剩下的22案裡，有2案是廢止，最後剩下的20案裡，有13案吳思瑤並非首位主提案人，而是共同主提案人。也就是說，並非法案最大的貢獻推動者。

陳冠安指出，「簡單來看，吳的30件主提案，1案撤回、2案廢止、7案舊案重提、13案非首位主提人，只有7案是新提且為首位主提人」。

陳冠安說，老實說，舊案重提或共同提案，都是過去常見的立院實務，也並非該譴責的不當行為。但要像吳思瑤這樣，提案已經稀少位居後段班，然後近7成還是舊案重提或共同提案，只有個位數的法案是自己新提的，就相當罕見，十分誇張。

陳冠安直言，當民意代表，不重民意只顧黨意；當立法委員，懶得立法只抄舊案拚掛名衝數量，「吳思瑤，還不該被罷免嗎？」