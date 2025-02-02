吳靜怡罷免徐巧芯遭警跟蹤　蔣萬安挺警察：依法規在範圍內執法

▲蔣萬安昨到松山慈惠堂參拜力挺徐巧芯。（圖／徐巧芯提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院朝野嚴重對立，罷免國民黨立委徐巧芯的民團「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」，昨在松山慈惠堂申請「發春聯護民主」活動，政治評論員吳靜怡也參加該活動，但離開時疑似遭到警方跟蹤，她點名蔣萬安與徐巧芯說清楚，之後信義警分局長回應，指令欠明確自請處分。台北市長蔣萬安今（2日）再陪同徐巧芯走春時回應，自己支持警察，警方依法依規在應有的範圍內執法。

回顧事件，民團「剷除黑芯」昨日上午在慈惠堂發放限量客製的「剷除黑芯蛇年好運春聯」，並找來政治評論員吳靜怡共襄盛舉，原先活動預計12點結束，但因為台北市長蔣萬安、徐巧芯等人要來慈惠堂參拜，因此只能提早收攤。事後吳靜怡自爆遭到警員一路跟蹤，更點名是蔣萬安、徐巧芯指使，並痛批這是在保護她？還是要讓她心生恐懼？民團也發文指出，離開廟宇後，發現有相關單位持續關注，認為這樣恐影響行車安全，希望未來有更合理的溝通與安排。

面對北市警局的行徑，新北市民進黨議員陳乃瑜也在Threads發文，並公布一段「剷除黑芯」志工與員警對質的影片，只見基層員警透露，「按照上面的指示」、「是聽長官指示」，她看完影片後驚嘆，「這什麼白色恐怖！台北市警察局現在已經是蔣家的警總了是不是？太離譜了！」

蔣萬安今日上午再與徐巧芯赴松山霞海城隍廟參拜、發放紅包，以具體行動力挺徐巧芯。被問到吳靜宜自爆當罷團志工，卻被員警跟蹤一事，蔣萬安說，任何集會活動，警方的責任就是確保安全，自己的態度一向是支持警方依法依規，在應有的範圍內執法。

