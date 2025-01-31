曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

▲青鳥上街抗議在野黨。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2024年朝野陷入僵局，對立持續加深，不僅立法院內衝突不斷，立法院外「青鳥群眾」更是多次走上街頭抗議。對此，媒體人黃揚明表示，青鳥行動是很奇特的群眾運動，執政黨政治人物在背後推波助瀾，讓支持者上街對抗在野黨，這在民主社會比較荒謬，只能說現階段民進黨有點氣急敗壞，給人一種「失去國會、從街頭討回」，有點不服輸的感覺，而賴清德上任至今連在野黨主席都還沒見到面，這也是很奇特的現象。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》談到「青鳥行動」，他表示，農曆過年一過，馬上就有大罷免潮，接下來青鳥的能量，關鍵在於朝野互動以及執政成績，民眾能不能滿意，一般來講上街抗爭很少是衝著在野黨的，這在民主社會裡是比較荒謬的現象。

黃揚明指出，而且現在是執政黨的這些政治人物在背後推波助瀾，讓支持者上街對抗在野黨，但其實執政團隊若能夠拿出相當的誠意，政治環境不會變得像現在這樣的烏煙瘴氣。

黃揚明分析，青鳥行動是很奇特的群眾運動，關鍵就在於朝小野大現象，執政黨國會拿不到多數，只能尋求民粹主義，像賴清德總統年底講的「更大的民主」，只能說現階段民進黨有點氣急敗壞，給人一種「失去了國會、從街頭討回來」，這是有點不服輸的感覺。

黃揚明認為，後續的罷免、青鳥行動，2025年都還是持續會看到，在野黨在這種氣氛下情緒也不會好，一定也是以對抗為主。

黃揚明建議，因此若國家領導者是有高度的人，在這種憲政僵局的狀況，應該要朝向更緩和的做法，像是大法官被提名人能提出國民黨接受的人選，最終都還是要思考朝野和解，可是賴清德現在的和解對象卻是立法院長韓國瑜，這是搞錯方向了，上任至今連在野黨主席都還沒見到面，這是很奇特的現象。

最後，黃揚明強調，解鈴還須繫鈴人，政壇的糾結如果還是沒辦法解開的話，整個國家還是會動盪不安。

▼總統賴清德日前邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）