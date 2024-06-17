年終6個月卻「每天工作都想哭」　26歲女不敢走：只能領3萬吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名26歲女網友在銀行工作近3年，由於職務輪調快速，自己的學習能力也不算好，所以經常出包，錯誤也會被拿出來公審，導致她心理壓力很大，眼看年終平均6個月，她的年薪也將近百萬，這讓她十分猶豫，就怕找別的工作後薪水落差會太大。

女網友在Dcard提到，在銀行上班快3年，覺得自己已經很小心了，但還是會犯錯，有時候是業務不熟悉，加上職務輪調很快速，導致自行查核時缺失一堆，「不是賠錢，也不是得罪客戶，更沒有移送人評的問題，就是作業面的缺失，然後在會議上會被拿出來公審。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，對於犯下的錯誤相當自責，而其他資深同事也會犯錯，但人家比較會做人，總是能彌補失誤，「我就是屬於超級害羞、不愛社交的I人，有點變成不會做人也不會做事。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

她透露，自己是私立大學畢業，沒有其他特殊專長，學習力沒有到很好，不太會舉一反三，「憑我的條件到外面，應該只能做3萬塊的工作吧！而這裡年終平均六個月，若是明年有升遷，年薪已經將近百萬了，而且我考了一大堆證照，若這麼輕易離職，成本真的蠻高的。」

對此，網友們紛紛回應，「蠻想叫妳撐住，厚著臉皮待著，畢竟就如妳說的，資深同仁也會犯錯，至於作業缺失，多檢視自己怎做會比較順，避免再犯」、「人不要臉天下無敵，下了班去吃好吃點的，上班的情緒...下了班就不要想」、「職場很難有完美的環境，是我就繼續厚臉皮待著，存到一些資本再考慮換工作或創業，錢才是真理」、「把所有犯的錯一條條列在筆記本裡，每天看一次，只要沒有再犯舊錯，那就是進步，會愈來愈好的」。

另外，也有同行指出，「銀行業都一個樣，目前人在民營，妳轉過來不會比較好，真的覺得壓力很大又不順利就換跑道，大家都知道銀行業是個看似光鮮亮麗，實則流動率極高的行業。」