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上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

▲▼五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店。（圖／記者邱中岳攝）

▲18歲女網友揭露酒店工作辛酸：「請各位女孩子們千萬不要試！」（示意圖，非當事人／記者邱中岳攝）

記者邱晟軒／綜合報導

「請各位女孩子們千萬不要試！」一名18歲的女網友揭露，她為了籌措愛犬的手術費而選擇進入酒店工作的辛酸經歷，上班第一天就「全場喇了一遍」，即便一個晚上就賺到了6500元，但心理受到的打擊遠遠大過賺取的酬勞。

一名18歲女網友今（15）日在 Dcard 以「做八大一天」為題發文表示，幾個禮拜前，她的米克斯狗狗丹丹生病，已經花光了她的存款，但還需要五萬塊的手術費和每天1500元的住院費。由於打工賺不到足夠的錢，她無奈之下聯絡了一名酒店經紀人，請求快速入職。經紀人很爽快地答應，並安排她進入一間私人會館。

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她表示，第一天進入酒店後，化妝、穿上小洋裝，隨後由幹部帶著她在包廂內供客人挑選。她在第二個包廂被點檯，一坐就是七個小時。包廂裡的客人不斷要求小姐們玩遊戲，而她描述，當天她幾乎和全場的小姐都喇舌喇了一遍，「心裡想著，都是為了丹丹！都是為了丹丹！」她不斷告訴自己要忍耐下來。

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲女網友揭露酒店工作辛酸。（示意圖，非當事人／記者張一中攝）

此外，其中一段經歷讓她印象深刻：一位客人要求另一名小姐跨坐在她身上，同時摸那位小姐的私密處。女網友回憶，當時感到極度不適，心中不斷默念「好噁心」。幸運的是，由於她是新人，客人並沒有對她做出同樣的行為，但她擔心如果繼續工作下去，可能就會和其他小姐一樣，只能默默接受客人的侵犯。

當晚工作結束後，經紀人給了她6500元的薪水。雖然這筆錢比她打工好幾天賺的還多，但經歷的身心壓力讓她覺得根本不值得，「回家之後我睡覺都覺得肺裡全是菸味，吐出來的氣也是」。

最後，女網友坦言再也不想回到酒店工作，因為做得越久，尺度只會越來越大。她也奉勸，「請各位女孩子們千萬不要試！除非真的缺錢缺到可以把自己當動物，或是坐檯的時候可以抽乾自己的靈魂，否則不要去接收這些資訊。」

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