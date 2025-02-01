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川普上任肅清異己！開除「調查國會暴動」FBI高層　解雇12名檢察官

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普宣誓就職後，持續整頓司法部與FBI。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府今年1月20日上台後，如今正在擴大針對美國司法部與聯邦調查局（FBI）的清洗行動，要求提供所有曾參與2021年1月6日國會暴亂與川普相關調查工作的FBI現任與前任員工名單，恐將影響數千人。其中，司法部已解僱至少12名曾參與國會暴亂案件調查的檢察官，並調整部分資深官員的職務，引發內外動盪。

美媒《CNN》獨家掌握內部電子郵件。FBI代理局長德里斯科爾（Brian Driscoll）透露，此次要求涵蓋全美範圍內參與相關調查的數千名FBI人員，包括他本人與代理副局長。

至於司法部代理副部長博夫（Emil Bove）更在備忘錄中進一步指示，各辦公室需提交涉及調查或起訴的員工職稱、隸屬部門、案件角色及最後活動日期，供司法部審查是否需要進一步人事行動。

同時，美國司法部也解僱了至少12名曾處理2021年1月6日國會暴動案件的檢察官。這些檢察官原本是華府美國檢察官辦公室的臨時人員，先前曾計劃轉為永久職位，但川普政府認為此舉限制了新任華府區域代理檢察官馬丁（Ed Martin）的人事調整權限。

博夫在備忘錄中強調，他不會容忍前任政府在司法部內進行影響政策執行的安排。

此外，部分資深司法部官員被重新指派至負責移民與避難城市事務的工作小組。外界普遍認為這是施壓、迫使資深官員離職的一部分。一些被調職的官員隨後辭職，而代理司法部長麥克亨利（James McHenry）在發給相關人員的電郵表示，司法部無法信任曾參與起訴川普的官員，不認為這些官員能夠忠實執行新政府的政策。

FBI內部對此決策反應強烈。一名特工匿名表示，此舉恐讓FBI失去獨立性，影響未來辦案公正性。特工協會則警告，大規模解僱將削弱FBI應對國安與刑事威脅的能力，並對新領導層帶來風險。川普提名的FBI局長候選人帕特爾（Kash Patel）在參議院聽證會上回應，稱他並不知情任何即將執行的人事計劃。

川普政府持續整頓FBI，至少6名助理局長及特別部門主管被要求在2月3日前自行退休或辭職，否則將遭解雇。這些高層負責網路、國家安全及刑事調查等關鍵部門，但與調查或起訴川普無關。部分官員在帕特爾出席參議院聽證會當日即接獲通知。

知情人士指出，這次清洗行動針對的是前FBI局長瑞伊（Christopher Wray）提拔的人馬，顯示川普重塑FBI的決心。瑞伊雖由川普任命，但因被視為不忠，最終提前辭職。

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