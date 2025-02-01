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川普欲對台積電徵關稅　美專家：反加速美科技業外移

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

川普打算對半導體課徵全面關稅，美國專家埃澤爾指出，對台灣晶片徵100%關稅，不會使台灣半導體業者遷往美國，反讓美國產業因成本高外移。此外，川普不需要出動關稅，美國已是最具吸引力的半導體製造地之一。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）28日在基金會網站發文寫道，美國總統川普的想法是，如果將台灣半導體的關稅提高到100%，台灣半導體廠將轉移至美國以避稅。

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