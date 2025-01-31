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美航罹難機師「爸曾是美軍直升機飛行員」！　慟：兒子卻因此喪命

▲▼美航客機28歲副機師罹難　老爸曾是「美軍直升機」20年飛行員。（圖／Facebook／Tim Lilley）

▲山姆跟隨父親腳步成為飛行員，沒想到卻因此喪命。（圖／Facebook／Tim Lilley）

記者王佩翊／編譯

美國航空一架CRJ-700客機29日晚間在華盛頓特區雷根國家機場附近，與美軍黑鷹直升機相撞，這起空難造成客機上64人、直升機上3人全數罹難。來自喬治亞州的28歲副機師山姆•利利（Sam Lilley）也被證實死亡。然而諷刺的是，他的父親曾是美軍直升機的飛行員，更曾在90年代頻繁駕駛直升機進出五角大廈，因此也根據自身經驗提出對於這次空難的分析。

根據《福斯新聞第5頻道》報導，前美軍直升機飛行員提摩西•利利（Timothy Lilley）證實，他28歲的兒子山姆是美國航空失事客機的副機師，並且已在這次空難中罹難。提摩西形容，這是他人生中「最糟糕的一天」。

提摩西回憶道，當時他人在紐約工作，透過新聞得知華盛頓發生空難，但最初並未意識到是兒子的班機，直到他發現山姆遲遲沒有與家人聯繫，才開始感到不安，最後才被通知這項噩耗。

▲▼美航客機28歲副機師罹難　老爸曾是「美軍直升機」20年飛行員。（圖／Facebook／Tim Lilley）

▲山姆在失事的美航客機擔任副機師。（圖／Facebook／Tim Lilley）

他表示，山姆自2019年開始接受飛行訓練，過去2年在美國航空旗下的PSA航空公司任職，且已經訂婚，原本計劃今年步入婚姻，沒想到卻再也無法實現這個夢想。

諷刺的是，與美航客機相撞的是美軍的黑鷹直升機，而山姆的父親提摩西曾在美國陸軍擔任直升機飛行員達20年，擁有豐富飛行經驗，對飛行環境相當熟悉。

▲▼美航客機28歲副機師罹難　老爸曾是「美軍直升機」20年飛行員。（圖／Facebook／Tim Lilley）

▲山姆的父親擁有20年的美軍直升機飛行經驗。（圖／Facebook／Tim Lilley）

他表示，自己在1990年代曾經頻繁駕駛直升機進出五角大廈，對當地航線了若指掌。他指出，事發當時視線昏暗，但是如果飛行員在飛行過程中佩戴夜視鏡，視野會受到影響，可能難以察覺其他飛機。他說，「如果沒有戴夜視鏡，或許還有機會看到客機，但戴上後，視線就會受到限制。」

提摩西認為，美航客機當時遵循了正確的飛行程序，而這起悲劇可能是軍方直升機的錯誤導致。他根據自己的經驗分析指出，「就我的觀察而言，那架直升機直接撞上客機。我相信客機的操作沒有問題，這讓我很痛心，那些飛行員曾經是我的戰友、兄弟，但如今，我的兒子卻因此喪命。」

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