獨／罕見巧合！南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」





▲張美玉醫師說一名女子因為地震結果造成輸尿管（紅圈處）結石堵塞 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期南台灣地震不停，但也意外讓一名婦人發現疾病！一名婦人在地震隔天之後，因為腰側肌肉疼痛前往檢查，一開始還以為是在躲地震時造成的肌肉扭拉傷，不過醫生透過超音波發現，竟然是結石掉落塞住的疼痛，讓醫生笑著說沒想到「地震波」也可以碎石。

這名婦人是在0121凌晨嘉義大埔發生規模6.4的地震一早，就前往診所看診，她向醫生表述自己的腰側肌肉疼痛，懷疑自己可能是在地震發生時，因為躲藏在桌子底下，不知道是不是因為躲藏太快，造成肌肉拉傷疼痛，應該沒有大礙。不過疼痛程度讓醫生懷疑並不單純，所以透過超音波檢查，這才發現「其中的貓膩」腎臟水腫，原來有結石掉落到輸尿管。

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泌尿科女醫師張美玉說：「結石在腎臟是不會疼痛，一旦掉到輸尿管結果造成堵塞，腎臟就會擴張水腫，因為人體本能想要排除結石，就會造成腎絞痛」，張美玉看到這個景象時，還忍不住跟這名患者說：「好厲害，果然地震都把妳的石頭往下震了」。

▲輸尿管結石堵塞會造成腎臟絞痛 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉提醒如果結石沒有很大，可以利用體外震波的方式來治療！醫師表示現在她才又學了一課「原來體外震波的震，也可以是地震的震」，但是記者詢問這真的是地震把結石震下來的嗎？還是單純巧合？張美玉回答：「我覺得可能石頭原來就比較靠近輸尿管，又再加上做了一個劇烈的運動（躲藏避難），趕快爬動，所以有可能就會造成結石掉到輸尿管」，應該是一個巧合時機加上運動，剛好就掉下來了。

張美玉也呼籲民眾，若是腰部有發生疼痛情況，建議還是去找醫生檢查一下是否是「結石」造成，不要讓自己白痛好幾天。