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小學更衣室偷拍學童！　日30多歲男老師被約談後「離奇死亡」

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲日本一名男老師在校內偷拍，隨後身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名男老師在小學的更衣室內偷拍，而犯行被發現後，隨即被校方約談，怎知在事發後不到1周就被發現死亡。教育委員會預計2月4日召開記者會說明，目前警方仍在調查案件與男老師死亡的經過。

根據《產經新聞》報導，千葉縣市川市教育委員會1月31日表示，一名30多歲的男性教師涉嫌在學校內偷拍，而在被學校約談後不久就身亡。

市川市教育委員會指出，一名就讀於市立小學的學童1月22日中午12時20分左右，在學校內的更衣室內發現一台正在錄影的手機，因此立即通報學校職員。

事後該名男教師承認手機就是自己的，並將其取回。接獲通報的校方在約1小時後約談該名男老師，沒想到他卻突然改口表示，自己「沒有印象」將手機放在更衣室。

校方隨後沒收偷拍的手機，並告知男教師會把手機提交給警方，並將此案交由警方調查。

學校1月23日上午接獲該名男老師的同住家人電話稱，男老師徹夜未歸，而當天男老師也並未出勤。校方直到1月25日才再度接到男老師家人聯絡稱，男老師已經死亡。

市川市教育委員會強調，學校的處理方式並沒有問題，並計畫於2月4日召開記者會說明詳情。目前，警方仍在調查整起事件的具體經過。

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