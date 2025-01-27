護士查房「發現患者沒呼吸」以為病逝！　頸部卻出現詭異勒痕

▲日本一名男病患被發現斷氣在病床上，但是頸部竟有不明勒痕。（示意圖／CFP）

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日本德島縣一間醫院疑似發生命案，一名50多歲男性病患27日上午被護理師發現陳屍在病床上，然而仔細一看，卻在男子頸部發現詭異勒痕。目前警方已經介入調查，然而值得注意的是，病房外設有3道門鎖，如果從外部進去就必須一一解鎖。

根據《關西電視台》報導，德島縣德島市城南醫院的護理師27日上午發現一名住院的男性病患在病床上，身上蓋著棉被，但是已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。

院方指出，該名50多歲的男性病患自2024年12月起住院治療，他1月26日在晚間10時入睡，此後值班護理師每小時都會巡房一次。然而，該名男病患到了27日上午7點半的用餐時間仍然沒有現身，於是早班護理師便前往病房內查看，沒想到卻發現男子仰躺在床上，身上蓋著被子，已無呼吸。

警方表示，男子的頸部有疑似被勒過的痕跡，目前仍在調查詳細事發經過與涉案人士。

警方也指出，護理師最後一次的巡房時間為當天上午6時，但是無法確認男子當時是否還有呼吸心跳。醫院補充道，值大夜班的護理師僅有2人，需照顧全院30名住院患者。此外，病房外設有3道門鎖，想從外部進入，則需要逐一解鎖。